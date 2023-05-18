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"Днепр-1" выставил немалый ценник на Артёма Довбика

18 мая 2023 15:56
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
"Днепр-1" выставил немалый ценник на Артёма Довбика
Форвард "Днепра-1" Артём Довбик. Фото: СК "Днепр-1"
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Руководство "Днепра-1" готово отпустить нападающего Артёма Довбика в другой клуб, однако рассчитывает получить за игрока хорошую денежную компенсацию. В то же время в клубе считают, что форвард заслужил на то, чтобы играть в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Об этом заявил коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман в интервью Футбол Time.

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За Довбика хотят миллионы евро

"Днепр-1" хочет получить за Артёма Довбика минимум 15 миллионов евро. Руководство украинского клуба намерено сделать трансфер таким, чтобы все заинтересованные стороны остались довольны.

"Реалии нашего чемпионата показывают, что меньше, чем за 15 миллионов мы бы его не хотели отдавать. Мудрика не буду брать, потому что он может действительно уникален и стоит каких-то безумных денег, но того же Забарного продали удачно. Тот же Цыганков стоил не столько, за сколько его отпустили, потому что там заканчивался контракт. "Динамо", насколько я знаю, получило хороший контракт на случай последующей продажи", — заявил Фридман.

В то же время функционер отметил, что Довбика пора отпускать в другой клуб.

"Если будет 15 миллионов, то думаю, что есть смысл разговаривать. Безусловно, Довбика нужно отпускать, он заслужил это. Заслужил своим отношением к делу, игрой. У нас с ним и его агентом есть договоренность, что при первом же хорошем предложении, которое будет устраивать и нас, и его — мы его отпустим", — констатировал коммерческий директор "Днепра-1".

В текущем сезоне чемпионата Украины Артём Довбик сыграл 26 матчей за "Днепр-1", в которых забил 23 мяча.

Напомним, "Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду.

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