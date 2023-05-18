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Цыганковым интересуются несколько английских клубов

18 мая 2023 21:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганковым интересуются несколько английских клубов
Виктор Цыганков в Испании. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе. Футболист привлек к себе внимание представителей английской Премьер-лиги. 

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Виктор Цыганков перешел в "Жирону" в конце января 2023-го года и быстро сумел стать одним из лидеров команды. Полузащитник сборной Украины провел за каталонцев 15 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач. "Жирона" во второй части сезона сумела подняться в турнирной таблице на седьмое место, что дает команде право сыграть в еврокубках. 

Трансфер Цыганкова 

На успешную и эффектную игру украинского полузащитника обратили внимание скауты других клубов. В Испании Цыганковым интересуется "Севилья", однако у "нервионцев" есть сильные конкуренты из других лиг. 

В услугах креативного футболиста, который умеет брать игру на себя и действовать нестандартно, заинтересованы представители чемпионата Англии. Сразу несколько представителей АПЛ изучают манеру игры Цыганкова, а скауты "Вулверхэмптона" собираются посетить ближайший матч "Жироны" и понаблюдать за украинцем с трибуны. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Каталонский клуб заплатил за игрока пять миллионов евро. "Жирона" переведет на банковский счет "Динамо" половину суммы от последующей перепродажи игрока. Ориентировочная трансферная стоимость Цыганкова составляет 18 млн евро. 

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