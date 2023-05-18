Цыганковым интересуются несколько английских клубов

Виктор Цыганков в Испании. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе. Футболист привлек к себе внимание представителей английской Премьер-лиги.

"Жироне" будет сложно сохранить в составе украинского игрока, сообщает Daily Mail.

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Виктор Цыганков перешел в "Жирону" в конце января 2023-го года и быстро сумел стать одним из лидеров команды. Полузащитник сборной Украины провел за каталонцев 15 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач. "Жирона" во второй части сезона сумела подняться в турнирной таблице на седьмое место, что дает команде право сыграть в еврокубках.

Трансфер Цыганкова

На успешную и эффектную игру украинского полузащитника обратили внимание скауты других клубов. В Испании Цыганковым интересуется "Севилья", однако у "нервионцев" есть сильные конкуренты из других лиг.

В услугах креативного футболиста, который умеет брать игру на себя и действовать нестандартно, заинтересованы представители чемпионата Англии. Сразу несколько представителей АПЛ изучают манеру игры Цыганкова, а скауты "Вулверхэмптона" собираются посетить ближайший матч "Жироны" и понаблюдать за украинцем с трибуны.

Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Каталонский клуб заплатил за игрока пять миллионов евро. "Жирона" переведет на банковский счет "Динамо" половину суммы от последующей перепродажи игрока. Ориентировочная трансферная стоимость Цыганкова составляет 18 млн евро.

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