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Ломаченко впав на підлогу рингу у п'ятому раунді

21 травня 2023 07:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко впав на підлогу рингу у п'ятому раунді
Василь Ломаченко у куті рингу. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В американському Лас-Вегасі триває центральний бій вечора. Василь Ломаченко та Девін Хейні обмінюються ударами на рингу.

Український боксер запекло бореться, але пропускає чимало ударів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Боксери розпочали цей поєдинок з активної розвідки боєм. Василь Ломаченко намагався захопити ініціативу, а Девін Хейні надто часто притискався до канатів.

Рівна боротьба

І Хейні, і Ломаченко досить погано діють у захисті. Обидва боксери пропускають удари в голову у кожному раунді. Експерти віддали ініціативу американцю за підсумками першого та четвертого раундів. У другому та третьому Василь Ломаченко володів ініціативою.

Ломаченко та Хейні
Ломаченко та Хейні на рингу. Скріншот YouTube

У середині п'ятого раунду українець пропустив від суперника джеб, послизнувся і на секунду впав на ринг. Ломаченко швидко підвівся та продовжив поєдинок. Трибуни періодично скандують ім'я Василя.

Нагадаємо, "Челсі" вирішив улітку відпустити Михайла Мудрика до іншої команди.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншому клубі.

Зважування Василя Ломаченка та Девіна Хейні завершилося скандалом. Цей бій в Україні можна буде переглянути безкоштовно.

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