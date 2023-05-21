Бой Ломаченко против Хейни: боксеры вышли на ринг

Ломаченко ждет соперника. Скриншот YouTube

В американском Лас-Вегасе начался мейн-ивент боксерского вечера. В Украине наступило утро, когда Василий Ломаченко и Девин Хейни вышли на ринг.

Спортсмены выглядели предельно сосредоточенно, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинец Василий Ломаченко считался андердогом противостояния с Девином Хейни. Молодой американский спортсмен считается боксером следующего поколения. Он провел больше боев, чем Ломаченко, и до сих пор ни разу не проигрывал.

Девин Хейни выходит на ринг. Скриншот YouTube

Сложный первый раунд

Боксеры активно начали поединок. Василий Ломаченко прессинговал соперника и старался доминировать в ринге. Украинец несколько раз сумел достать соперника джебами. В конце раунда Хейни попытался войти в клинч с украинцем и пропустил прямой удар в голову.

Василий несколько раз зажимал оппонента в углу, но тоже пропустил удар слева в челюсть. Украинец достойно смотрелся в первом раунде.

Напомним, "Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе.

Взвешивание Василия Ломаченко и Девина Хейни завершилось скандалом. Этот бой в Украине можно будет посмотреть бесплатно.