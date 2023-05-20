Ломаченко против Хейни: ставки и прогноз на бой

Ломаченко и Хейни на взвешивании. Скриншот YouTube

Украинец Василий Ломаченко встретится на ринге с американцем Девином Хейни. На кону окажутся все четыре чемпионских пояса в легком весе, которыми владеет молодой боксер.

Ветеран Ломаченко является андердогом этого противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.

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Большинство экспертов ставит в этом поединке на Девина Хейни. Молодой американский боксер считается спортсменом нового поколения. Несмотря на возраст, он провел больше боев, чем Василий Ломаченко. При этом Хейни ни разу не проигрывал.

Ставки и прогнозы на бой Ломаченко — Хейни

Эксперты и бетторы отмечают тот факт, что американский чемпион изменил вес для этого поединка. Хейни остается техничным и быстрым боксером, у него хорошая техника и полный порядок с мотивацией. Девин не знает о том, что такое поражение. Он намерен добиться серьезных успехов в спорте.

Василий Ломаченко на взвешивании. Скриншот YouTube

Карьера Василия Ломаченко находится на излете. Он получил шанс завоевать чемпионские пояса после того, как победил Джемейна Ортиса. Соперник украинца откровенно провалил тот бой, но вряд ли Девин Хейни повторит эту ошибку. В последние годы Ломаченко уже не хватает скорости, но украинец способен быстро принимать решения, выстраивать грамотную тактику на поединок. Среди его преимуществ — многолетний опыт. Станет ли это решающим факторов в противостоянии с Хейни?

Американца считают фаворитом боя с украинским ветераном. Средний коэффициент на победу Девина Хейни составляет 1,46. Ничья в этом поединке идет за 18.00. Прогноз в пользу Василия Ломаченко представлен коэффициентом 2,64.

На что еще сделать ставку в бою Ломаченко против Хейни

Эксперты уверены, что этот поединок продлится как минимум 11 раундов. Коэффициент на такую ставку составляет 1,89. По мнению аналитиков, Девин Хейни одержит победу благодаря единогласному решению судей. Прогноз на это можно сделать с коэффициентом 2,10.

Также доступен вариант для ставки на травму одного из спортсменов во время боя.

Ломаченко не сможет закончить поединок — 1,76;

Хейни получит повреждение во время боя — 2,32;

Ломаченко досрочно проиграет бой — 2,54;

Хейни отправится в ноудаун — 2,75.

Напомним, "Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе.

Взвешивание Василия Ломаченко и Девина Хейни завершилось скандалом. Этот бой в Украине можно будет посмотреть бесплатно.

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