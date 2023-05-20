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Ломаченко проти Хейні: ставки та прогноз на бій

20 травня 2023 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко проти Хейні: ставки та прогноз на бій
Ломаченко та Хейні на зважуванні. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українець Василь Ломаченко зустрінеться на рингу з американцем Девіном Хейні. На кону опиняться всі чотири чемпіонські пояси у легкій вазі, якими володіє молодий боксер.

Ветеран Ломаченко є андердогом цього протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Більшість експертів ставить у цьому поєдинку на Девіна Хейні. Молодий американський боксер вважається спортсменом нового покоління. Попри вік він провів більше боїв, ніж Василь Ломаченко. При цьому Хейні жодного разу не програвав.

Ставки та прогнози на бій Ломаченко — Хейні

Експерти та беттори відзначають той факт, що американський чемпіон змінив вагу для цього поєдинку. Хейні залишається технічним та швидким боксером, у нього гарна техніка та повний порядок із мотивацією. Девін не знає про те, що таке поразка. Він має намір досягти серйозних успіхів у спорті.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко на зважуванні. Скріншот YouTube

Кар'єра Василя Ломаченка може невдовзі завершитися. Він отримав шанс здобути чемпіонські пояси після того, як переміг Джемейна Ортіса. Суперник українця відверто провалив той бій, але навряд чи Девін Хейні повторить помилку. В останні роки Ломаченку вже не вистачає швидкості, але українець здатний швидко ухвалювати рішення, вибудовувати грамотну тактику на поєдинок. Серед його переваг — багаторічний досвід. Чи стане це вирішальним фактором у протистоянні з Хейні?

Американця вважають фаворитом бою з українським ветераном. Середній коефіцієнт на перемогу Девіна Хейні складає 1,46. Нічия у цьому поєдинку йде за 18.00. Прогноз на користь Василя Ломаченка подано коефіцієнтом 2,64.

На що ще зробити ставку у бою Ломаченка проти Хейні

Експерти впевнені, що цей поєдинок триватиме щонайменше 11 раундів. Коефіцієнт таку ставку становить 1,89. На думку аналітиків, Девін Хейні здобуде перемогу завдяки одностайному рішенню суддів. Прогноз цього можна зробити з коефіцієнтом 2,10.

Також є варіант для ставки на травму одного зі спортсменів під час бою.

  • Ломаченко не зможе закінчити поєдинок — 1,76;
  • Хейні отримає пошкодження під час бою — 2,32;
  • Ломаченко достроково програє бій — 2,54;
  • Хейні вирушить у ноудаун — 2,75.

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