Фьюри хочет сразиться с Усиком летом на Уэмбли: британец отказался от своих условий

Тайсон Фьюри надеется встретиться с Усиком вскоре. Фото: Instagram/tysonfury

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри предложил Александру Усику забыть все оскорбления и возобновить переговоры об их бое. Цыганский король хочет провести бой летом текущего года, а также на тех условиях, на которых хочет Усик.

Британец опубликовал соответствующий пост в Instagram.

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"Это Фьюри, король WBC в супертяжелом весе. Это сообщение Усику и всей его команде. Я устал от всех этих перепалок типа "Он сказал то, она сказала это". Почему нам просто не сделать это? Почему нам с тобой не подраться этим летом на стадионе "Уэмбли" с распределением гонорара, на который ты уже согласился? Если тебе так сильно нужен реванш, ты можешь его получить. Мне не нужен реванш. Мне ничего не нужно, потому что я нарежу тебя, как сыр", — говорит Тайсон Фьюри.

Забудь о Уайлдере и Дюбуа

Британский боксер предлагает отбросить всех других соперников, ведь они по его словам "не того уровня".

"Мое предложение: приезжай и сделаем бой на "Уэмбли" этим летом, ты и я. Забудь о Деонтее Уайлдере, которого я нокаутировал дважды. И забудь о бое с Даниэлем Дюбуа, который не нашего уровня боец. Ты уже избил Джошуа. Остается только наш поединок за звание абсолютного чемпиона. Знаю, тебе не понравился первый раз, поэтому посмотрим, сможем ли мы возобновить переговоры и дать фанатам хорошее сражение. Устроим это", — сказал Фьюри на видео.

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