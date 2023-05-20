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Зважування Ломаченка та Хейні завершилось скандалом

20 травня 2023 07:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Зважування Ломаченка та Хейні завершилось скандалом
Хейні штовхнув Ломаченка. Фото: Twitter/Top Rank Boxing
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У ніч на 20 травня Василь Ломаченко (17–2, 11 КО) та Девін Хейні (29–0, 15 KO) зважились перед великим чемпіонським боєм у Лас-Вегасі. Не обійшлося без скандалу під час дуелі поглядів.

На бій за всі пояси легкої ваги боксери будуть виходити зарядженими після штовханини, передають Новини.LIVE.

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Василь Ломаченко посміхається в обличчя супернику, той що гаряче відповідає, а потім жорстко штовхає українці у груди. Так запекло пройшла тільки дуель поглядів після зважування. Важко уявити якими буде сам бій.

Тепер він мій

В інтерв'ю одразу після зважування Василь Ломаченко заявив, що цим вчинком Хейні показав свою слабкість і серйозно боїться того, що станеться.

"Він мій. Тепер він мій! Він не має влади. Я відчув це. Він наляканий", — впевнений Ломаченко.

Додамо, що після цього вчинку глядачі дружно освистали Хейні за таку поведінку.

Під час церемонії зважування обидва боксери вклалися у потрібний ліміт ваги (135 фунтів). Вага Ломаченко 61,23 кг (135 фунтів), Девін Хейні на 40 грамів легший (132,9 фунтів).

Дуель за титул абсолютного чемпіона світу відбудеться у ніч із 20 на 21 травня у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Нагадаємо, що американець Девін Хейні захищатиме чотири пояси абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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