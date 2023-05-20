Зважування Ломаченка та Хейні завершилось скандалом
У ніч на 20 травня Василь Ломаченко (17–2, 11 КО) та Девін Хейні (29–0, 15 KO) зважились перед великим чемпіонським боєм у Лас-Вегасі. Не обійшлося без скандалу під час дуелі поглядів.
На бій за всі пояси легкої ваги боксери будуть виходити зарядженими після штовханини, передають Новини.LIVE.
Василь Ломаченко посміхається в обличчя супернику, той що гаряче відповідає, а потім жорстко штовхає українці у груди. Так запекло пройшла тільки дуель поглядів після зважування. Важко уявити якими буде сам бій.
🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/lFkDJDQa71— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023
Тепер він мій
В інтерв'ю одразу після зважування Василь Ломаченко заявив, що цим вчинком Хейні показав свою слабкість і серйозно боїться того, що станеться.
"Він мій. Тепер він мій! Він не має влади. Я відчув це. Він наляканий", — впевнений Ломаченко.
"He don't have the power... He's scared."@VasylLomachenko | #HaneyLoma pic.twitter.com/KjZ0KubAQ1— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023
Додамо, що після цього вчинку глядачі дружно освистали Хейні за таку поведінку.
Під час церемонії зважування обидва боксери вклалися у потрібний ліміт ваги (135 фунтів). Вага Ломаченко 61,23 кг (135 фунтів), Девін Хейні на 40 грамів легший (132,9 фунтів).
THE CHALLENGER.@VasylLomachenko is twelve rounds from achieving his dream 👑— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023
👑 #HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/HACw824t0x
Дуель за титул абсолютного чемпіона світу відбудеться у ніч із 20 на 21 травня у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Нагадаємо, що американець Девін Хейні захищатиме чотири пояси абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
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