Зважування Ломаченка та Хейні завершилось скандалом

Хейні штовхнув Ломаченка. Фото: Twitter/Top Rank Boxing

У ніч на 20 травня Василь Ломаченко (17–2, 11 КО) та Девін Хейні (29–0, 15 KO) зважились перед великим чемпіонським боєм у Лас-Вегасі. Не обійшлося без скандалу під час дуелі поглядів.

На бій за всі пояси легкої ваги боксери будуть виходити зарядженими після штовханини, передають Новини.LIVE.

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Тепер він мій

В інтерв'ю одразу після зважування Василь Ломаченко заявив, що цим вчинком Хейні показав свою слабкість і серйозно боїться того, що станеться.

"Він мій. Тепер він мій! Він не має влади. Я відчув це. Він наляканий", — впевнений Ломаченко.

Додамо, що після цього вчинку глядачі дружно освистали Хейні за таку поведінку.

Під час церемонії зважування обидва боксери вклалися у потрібний ліміт ваги (135 фунтів). Вага Ломаченко 61,23 кг (135 фунтів), Девін Хейні на 40 грамів легший (132,9 фунтів).

Дуель за титул абсолютного чемпіона світу відбудеться у ніч із 20 на 21 травня у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Нагадаємо, що американець Девін Хейні захищатиме чотири пояси абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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