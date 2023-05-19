Відомий боксер зробив несподівану заяву про кар'єру Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: Google

Більшість провідних експертів та боксерів світу віддають перевагу Девіну Хейні у майбутньому поєдинку з Василем Ломаченко. Втім, є й ті, хто не бачить фаворита у цьому протистоянні.

Так, колишній суперник українця Хорхе Лінарес вважає, що шанси обох спортсменів на перемогу рівні.

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Про це він заявив в інтерв'ю Boxingnews24.com.

Останній бій Ломаченка?

Венесуельський чемпіон Хорхе Лінарес очікує надзвичайно цікавого бою між Василем Ломаченко та Девіном Хейні. Водночас боксер переконаний, що обидва боксери чудово підготувались до зустрічі й перебувають у своїх найкращих кондиціях.

𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘 𝐌𝐎𝐕𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐄𝐑𝐒.#HaneyLoma | MAY 20 | ESPN+ PPV pic.twitter.com/TSPjJOAf0P — Top Rank Boxing (@trboxing) May 10, 2023

"Впевнений, що для обох боксерів бій не буде легким. Хейні стає все більшим і більшим, сильнішим і сильнішим. Фізично він виглядає потужно, виглядає готовим. Але й Ломаченко виглядає так, що він готовий до бою. Я не можу сказати, хто зараз кращий. Ми побачимо, хто найкращий боксер легкої ваги", — сказав Лінарес.

На думку Хорхе, для Василя Ломаченка цей бій може бути останнім в професійній кар'єрі.

"Лома старий? Я так не думаю. Він готовий дати бій, бо знає – це останній шанс. Я хочу побачити найкращого Ломаченка. Можливо, це його останній бій, хто знає", — заявив Лінарес.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі між Ломаченко та Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі.

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