Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Відомий боксер зробив несподівану заяву про кар'єру Ломаченка arrow

Відомий боксер зробив несподівану заяву про кар'єру Ломаченка

19 травня 2023 19:14
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Відомий боксер зробив несподівану заяву про кар'єру Ломаченка
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Більшість провідних експертів та боксерів світу віддають перевагу Девіну Хейні у майбутньому поєдинку з Василем Ломаченко. Втім, є й ті, хто не бачить фаворита у цьому протистоянні.

Так, колишній суперник українця Хорхе Лінарес вважає, що шанси обох спортсменів на перемогу рівні.

Читайте також:

Про це він заявив в інтерв'ю Boxingnews24.com. 

Останній бій Ломаченка? 

Венесуельський чемпіон Хорхе Лінарес очікує надзвичайно цікавого бою між Василем Ломаченко та Девіном Хейні. Водночас боксер переконаний, що обидва боксери чудово підготувались до зустрічі й перебувають у своїх найкращих кондиціях. 

"Впевнений, що для обох боксерів бій не буде легким. Хейні стає все більшим і більшим, сильнішим і сильнішим. Фізично він виглядає потужно, виглядає готовим. Але й Ломаченко виглядає так, що він готовий до бою. Я не можу сказати, хто зараз кращий. Ми побачимо, хто найкращий боксер легкої ваги", — сказав Лінарес. 

На думку Хорхе, для Василя Ломаченка цей бій може бути останнім в професійній кар'єрі.

"Лома старий? Я так не думаю. Він готовий дати бій, бо знає – це останній шанс. Я хочу побачити найкращого Ломаченка. Можливо, це його останній бій, хто знає", — заявив Лінарес. 

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі між Ломаченко та Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі. 

Нагадаємо, хорват Іван Ракитич назвав причину виходу "Севільї" у фінал Ліги Європи.

Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина відсвяткували День вишиванки у незвичайному вбранні.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншому клубі.

"Челсі" вирішив улітку відпустити Михайла Мудрика до іншої команди. Але український футболіст змінив підхід до тренувань для того, щоб залишитись у клубі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB