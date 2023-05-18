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Дружина Усика привітала українців сімейним фото у стильних вишиванках

18 травня 2023 20:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Усика привітала українців сімейним фото у стильних вишиванках
Катерина Усик позує фотографу. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик та його дружина Катерина разом з усією Україною святкують День вишиванки. Зіркова пара показала нові вбрання на це національне свято.

Вишиванка Олександра Усика виявилася дуже неординарною, знімки були опубліковані на сторінці Катерини в Instagram.

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Катерина Усик показала вбрання, яке разом з Олександром обрала для Дня вишиванки. Пара зустріла свято в Україні та заради урочистого моменту позувала в обновках.

Катерина Усик
Катерина Усик у вишиванці. Фото: instagram.com/usykaa/

Вибір Катерини та Олександра

Дружина відомого спортсмена одягла просту, простору вишиванку світлого тону. Її роблять особливою розшиті декоративними прикрасами рукави, завдяки яким сорочка здається дуже ошатною.

Олександр Усик теж вибрав білу вишиванку. Вона прикрашена уривком із поеми Тараса Григоровича Шевченка "Катерина" — "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями". Принт нанесений уздовж правої сторони вишиванки зверху донизу. Це і стильно, і патріотично.

"Кохайте світ, таким як він Є. Змінюйте себе до кращої вашої версії, цініть тих хто вас любить і надихає", — підписала Катерина Усик сімейне фото з чоловіком.

Олександр та Катерина Усик
Олександр та Катерина Усик у вишиванках. Фото: instagram.com/usykaa/

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