Жена Усика поздравила украинцев семейным фото в стильных вышиванках

Екатерина Усик позирует фотографу. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу Александр Усик и его жена Екатерина вместе со всей Украиной празднуют День вышиванки. Звездная пара показала новые наряды на это национальное торжество.

Вышиванка Александра Усика оказалась очень неординарной, снимки были опубликованы на странице Екатерины в Instagram.

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Екатерина Усик показала наряды, которые вместе с Александром выбрала для Дня вышиванки. Пара встретила праздник в Украине и ради торжественного момента позировала в обновках.

Екатерина Усик в вышиванке. Фото: instagram.com/usykaa/

Выбор Екатерины и Александра

Супруга известного спортсмена надела простую, просторную вышиванку светлого тона. Ее делают особенной расшитые декоративными украшениями рукава, благодаря которым рубашка кажется очень нарядной.

Александр Усик тоже выбрал белую вышиванку. Она украшена отрывком из поэмы Тараса Григорьевича Шевченко "Катерина" — "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями". Принт нанесен вдоль правой стороны вышиванки сверху вниз. Это смотрится и стильно, и патриотично.

"Любите мир, таким как он есть. Меняйте себя до лучшей вашей версии, цените тех, кто вас любит и вдохновляет", — подписала Екатерина Усик семейное фото с мужем.

Александр и Екатерина Усик в вышиванках. Фото: instagram.com/usykaa/

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