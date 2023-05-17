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Появился неожиданный претендент на бой с Усиком

17 мая 2023 19:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Появился неожиданный претендент на бой с Усиком
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Instagram/usykaa
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Следующим соперником украинского супертяжа Александра Усика может стать Мартин Баколе. Сам конголезец готов выйти на ринг против украинца по линии WBA.

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на британские СМИ.

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По информации британских журналистов, в случае если Даниэль Дюбуа не сможет сразиться c Александром Усиком из-за травмы, то следующим претендентом в очереди идет Деонтей Уайлдер.

Баколе
Конголезский боксер Мартин Баколе. Фото: Instagram/martin_bakole_

Впрочем, договориться с американцем будет сложно, поэтому соперником украинца готов стать второй номер рейтинга Мартин Баколе.

"Мартин готов и на 100% согласится драться с Усиком. Если Дюбуа не сможет, а с Уайлдером не договорятся, то Баколе выйдет на этот бой", — заявил тренер конголезского супертяжа Билли Нельсон.

Ранее в СМИ активно обсуждалась тема возможного поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри в рамках боксёрского вечера в Саудовской Аравии. Конкретики по поводу этого события пока нет.

Напомним, португалец Криштиану Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии.

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