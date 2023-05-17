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З'явився несподіваний претендент на бій з Усиком

17 травня 2023 19:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
З'явився несподіваний претендент на бій з Усиком
Український боксер Олександр Усик. Фото: Instagram/usykaa
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Наступним суперником українського супертяжа Олександра Усика може стати Мартін Баколе. Сам конголезець готовий вийти на ринг проти українця по лінії WBA. 

Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на британські ЗМІ. 

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За інформацією британських журналістів, у разі, якщо Даніель Дюбуа не зможе битися проти Олександра Усика через травму, то наступним претендентом у черзі йде Деонтей Вайлдер.

Баколе
Конголезький боксер Мартін Баколе. Фото: Instagram/martin_bakole_

Втім, домовитись з американцем буде доволі складно, тому суперником українця готовий стати другий номер рейтингу Мартін Баколе. 

"Мартін готовий і на 100% погодиться битися з Усиком. Якщо Дюбуа не зможе, а з Вайлдером не домовляться, то Баколе вийде на цей бій", — заявив тренер конголезького супертяжа Біллі Нельсон.

Раніше у ЗМІ активно обговорювалась тема можливого поєдинку Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі в рамках боксерського вечора в Саудівській Аравії. Конкретики щодо цієї події наразі немає. 

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