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Кейн дав згоду на перехід до "ПСЖ"

17 травня 2023 13:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн дав згоду на перехід до "ПСЖ"
Харрі Кейн забив гол за "Тоттенгем". Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Англії Харрі Кейн розпочне наступний сезон у чемпіонаті Франції. Він дав попередню згоду на перехід до місцевого "ПСЖ".

Представник англійського форварда вирушив до Франції на переговори, повідомляє Foot Mercato.

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Керівництво французького "ПСЖ" вже шукає потенційну заміну для аргентинця Ліонеля Мессі, який найближчим літом покине клуб. Парижанам потрібна світова зірка, здатна забивати щонайменше 15 голів за сезон.

Рішення Кейна

Одним із головних кандидатів на перехід у французьку команду став форвард "Тоттенгема" Харрі Кейн. 29-річний футболіст вже багато років є лідером лондонців та одним із найрезультативніших футболістів англійської Прем'єр-ліги.

Агент футболіста веде переговори зі спортивним директором "ПСЖ" Луїсом Кампосом. Харрі Кейн згоден на переїзд до Парижа, якщо клуб виконає його вимоги по зарплаті.

Харрі Кейн
Харрі Кейн у матчі проти "Астон Вілли". Фото: REUTERS/David Klein

Кейн вже попередив "Тоттенгем", що не продовжуватиме контракт з клубом. Угода діє до літа 2024 року. Орієнтовна вартість футболіста складає 90 млн євро.

Окрім капітана збірної Англії "ПСЖ" планує запросити півзахисника "Манчестер Сіті" Бернарду Сілву та форварда італійського "Наполі" Віктора Осімхена.

Нагадаємо, португалець Кріштіану Роналду може встановити новий рекорд у Саудівській Аравії.

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