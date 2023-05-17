Кейн дав згоду на перехід до "ПСЖ"

Харрі Кейн забив гол за "Тоттенгем". Фото: REUTERS/David Klein

Капітан збірної Англії Харрі Кейн розпочне наступний сезон у чемпіонаті Франції. Він дав попередню згоду на перехід до місцевого "ПСЖ".

Представник англійського форварда вирушив до Франції на переговори, повідомляє Foot Mercato.

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Рішення Кейна

Одним із головних кандидатів на перехід у французьку команду став форвард "Тоттенгема" Харрі Кейн. 29-річний футболіст вже багато років є лідером лондонців та одним із найрезультативніших футболістів англійської Прем'єр-ліги.

Агент футболіста веде переговори зі спортивним директором "ПСЖ" Луїсом Кампосом. Харрі Кейн згоден на переїзд до Парижа, якщо клуб виконає його вимоги по зарплаті.

Харрі Кейн у матчі проти "Астон Вілли". Фото: REUTERS/David Klein

Кейн вже попередив "Тоттенгем", що не продовжуватиме контракт з клубом. Угода діє до літа 2024 року. Орієнтовна вартість футболіста складає 90 млн євро.

Окрім капітана збірної Англії "ПСЖ" планує запросити півзахисника "Манчестер Сіті" Бернарду Сілву та форварда італійського "Наполі" Віктора Осімхена.

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