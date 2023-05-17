Кейн дал согласие на переход в "ПСЖ"

Харри Кейн забил гол за "Тоттенхэм". Фото: REUTERS/David Klein

Капитан сборной Англии Харри Кейн начнет следующий сезон в чемпионате Франции. Он дал предварительное согласие на переход в местный "ПСЖ".

Представитель английского форварда отправился во Францию на переговоры, сообщает Foot Mercato.

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Решение Кейна

Одним из главных кандидатов на переход во французскую команду стал форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. 29-летний футболист уже много лет является лидером лондонцев и одним из самых результативных футболистов английской Премьер-лиги.

Агент футболиста ведет переговоры со спортивным директором "ПСЖ" Луисом Кампосом. Харри Кейн согласен на переезд в Париж в том случае, если клуб выполнит его запросы по зарплате.

Харри Кейн в матче против "Астон Виллы". Фото: REUTERS/David Klein

Кейн уже предупредил "Тоттенхэм", что не станет продлевать контракт с клубом. Соглашение действует до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 90 млн евро.

Помимо капитана сборной Англии "ПСЖ" планирует пригласить полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и форварда итальянского "Наполи" Виктора Осимхена.

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