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Кейн дал согласие на переход в "ПСЖ"

17 мая 2023 13:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн дал согласие на переход в "ПСЖ"
Харри Кейн забил гол за "Тоттенхэм". Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Англии Харри Кейн начнет следующий сезон в чемпионате Франции. Он дал предварительное согласие на переход в местный "ПСЖ". 

Представитель английского форварда отправился во Францию на переговоры, сообщает Foot Mercato

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Руководство французского "ПСЖ" уже ищет потенциальную замену для аргентинца Лионеля Месси, который ближайшим летом покинет клуб. Парижанам нужна мировая звезда, способная забивать не менее 15 голов за сезон. 

Решение Кейна 

Одним из главных кандидатов на переход во французскую команду стал форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. 29-летний футболист уже много лет является лидером лондонцев и одним из самых результативных футболистов английской Премьер-лиги. 

Агент футболиста ведет переговоры со спортивным директором "ПСЖ" Луисом Кампосом. Харри Кейн согласен на переезд в Париж в том случае, если клуб выполнит его запросы по зарплате. 

Харри Кейн
Харри Кейн в матче против "Астон Виллы". Фото: REUTERS/David Klein

Кейн уже предупредил "Тоттенхэм", что не станет продлевать контракт с клубом. Соглашение действует до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 90 млн евро. 

Помимо капитана сборной Англии "ПСЖ" планирует пригласить полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву и форварда итальянского "Наполи" Виктора Осимхена. 

Напомним, португалец Криштиану Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии.

Английский "Челси" готов продать Михаила Мудрика при одном условии. 

Голкипер Андрей Лунин может перейти из мадридского "Реала" в один из английских клубов. 

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