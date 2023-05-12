Кейн заявил руководству "Тоттенхэма" о желании покинуть клуб

Харри Кейн забивает гол. Фото: REUTERS/David Klein

Капитан сборной Англии Харри Кейн принял решение о дальнейшей карьере. Футболист хочет покинуть лондонский "Тоттенхэм".

Кейн собирается перейти в один из зарубежных клубов, сообщает Daily Mail.

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Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн предупредил руководство лондонского клуба о желании уйти из команды в конце сезона 2022/2023. Он хочет выиграть трофей, тогда как в составе "шпор" Кейну не удалось этого добиться за 13 лет.

Харри Кейн борется за мяч. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Где продолжит карьеру Кейн?

Контракт 29-летнего футболиста с "Тоттенхэмом" истекает летом 2024 года. В клубе с уважением отнеслись к решению своего многолетнего лидера. Единственное условие лондонцев заключается в том, что Кейн не должен играть за другой английский клуб.

Футболист согласился с требованием "Тоттенхэма". Агент Кейна уже начал поиски клуба за пределами английской Премьер-лиги. Главными вариантами для продолжения карьеры Харри являются французский "ПСЖ" и мюнхенская "Бавария".

В нынешнем сезоне Харри Кейн провел за "Тоттенхэм" 35 матчей в Премьер-лиге. Форвард забил 26 голов и сделал три результативные передачи. За последние восемь месяцев Кейн успел превзойти несколько рекордов результативности в истории АПЛ.

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