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Кейн заявил руководству "Тоттенхэма" о желании покинуть клуб

12 мая 2023 11:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн заявил руководству "Тоттенхэма" о желании покинуть клуб
Харри Кейн забивает гол. Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Англии Харри Кейн принял решение о дальнейшей карьере. Футболист хочет покинуть лондонский "Тоттенхэм".

Кейн собирается перейти в один из зарубежных клубов, сообщает Daily Mail

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Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн предупредил руководство лондонского клуба о желании уйти из команды в конце сезона 2022/2023. Он хочет выиграть трофей, тогда как в составе "шпор" Кейну не удалось этого добиться за 13 лет.

Харри Кейн
Харри Кейн борется за мяч. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Где продолжит карьеру Кейн? 

Контракт 29-летнего футболиста с "Тоттенхэмом" истекает летом 2024 года. В клубе с уважением отнеслись к решению своего многолетнего лидера. Единственное условие лондонцев заключается в том, что Кейн не должен играть за другой английский клуб. 

Футболист согласился с требованием "Тоттенхэма". Агент Кейна уже начал поиски клуба за пределами английской Премьер-лиги. Главными вариантами для продолжения карьеры Харри являются французский "ПСЖ" и мюнхенская "Бавария". 

В нынешнем сезоне Харри Кейн провел за "Тоттенхэм" 35 матчей в Премьер-лиге. Форвард забил 26 голов и сделал три результативные передачи. За последние восемь месяцев Кейн успел превзойти несколько рекордов результативности в истории АПЛ. 

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