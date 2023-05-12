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Кейн заявив керівництву "Тоттенгема" про бажання покинути клуб

12 травня 2023 11:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн заявив керівництву "Тоттенгема" про бажання покинути клуб
Харрі Кейн забиває гол. Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Англії Харрі Кейн ухвалив рішення про подальшу кар'єру. Футболіст хоче залишити лондонський "Тоттенгем".

Кейн збирається перейти в один із закордонних клубів, повідомляє Daily Mail.

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Форвард "Тоттенгема" Харрі Кейн попередив керівництво лондонського клубу про бажання залишити команду наприкінці сезону 2022/2023. Він хоче виграти трофей, тоді як у складі "шпор" Кейну не вдалося цього досягти за 13 років.

Харрі Кейн
Харрі Кейн виборює м'яч. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Де продовжить кар'єру Кейн?

Контракт 29-річного футболіста з "Тоттенгемом" спливає влітку 2024 року. У клубі з повагою сприйняли рішення свого багаторічного лідера. Єдиною умовою лондонців є те, що Кейн не повинен грати за інший англійський клуб.

Футболіст погодився з вимогою "Тоттенгема". Агент Кейна вже розпочав пошуки клубу за межами англійської Прем'єр-ліги. Головними варіантами для продовження кар'єри Харрі є французький "ПСЖ" та мюнхенська "Баварія".

Цього сезону Харрі Кейн провів за "Тоттенгем" 35 матчів у Прем'єр-лізі. Форвард забив 26 голів і зробив три результативні передачі. За останні вісім місяців Кейн встиг перевершити кілька рекордів результативності історії АПЛ.

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