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Известный боксер сделал неожиданное заявление о карьере Ломаченко

19 мая 2023 19:14
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Известный боксер сделал неожиданное заявление о карьере Ломаченко
Украинский боксёр Василий Ломаченко. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Большинство ведущих экспертов и боксеров мира отдают предпочтение Девину Хейни в будущем поединке с Василием Ломаченко. Впрочем, есть и те, кто не видит фаворита в этом противостоянии.

Так, бывший соперник украинца Хорхе Линарес считает, что шансы обоих спортсменов на победу равны.

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Об этом он заявил в интервью BoxingNews24.com.

Последний бой Ломаченко?

Венесуэльский чемпион Хорхе Линарес ожидает очень интересного боя между Василием Ломаченко и Девином Хейни. В то же время, боксер убежден, что оба боксера прекрасно подготовились к встрече и находятся в своих лучших кондициях.

"Уверен, что для обоих боксеров бой не будет легким. Хейни становится все больше и больше, сильнее и сильнее. Физически он выглядит мощно, выглядит готовым. Но и Ломаченко выглядит так, что он готов к бою. Я не могу сказать, кто сейчас лучший. Мы увидим, кто лучший боксер легкого веса", — сказал Линарес.

По мнению Хорхе, для Василия Ломаченко это сражение может быть последним в профессиональной карьере.

"Лома старый? Я так не думаю. Он готов дать бой, потому что знает — это последний шанс. Я хочу увидеть лучшего Ломаченко. Возможно, это его последний бой, кто знает", — заявил Линарес.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе между Ломаченко и Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

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