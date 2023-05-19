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Ракитич назвал причину выхода "Севильи" в финал Лиги Европы

19 мая 2023 08:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ракитич назвал причину выхода "Севильи" в финал Лиги Европы
Иван Ракитич радуется победе над "Ювентусом". Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник испанской "Севильи" Иван Ракитич прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы. В ответном полуфинальном поединке "нервионцы" обыграли дома туринский "Ювентус" (2:1). 

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Первый поединок полуфинала Лиги Европы между "Ювентусом" и "Севильей" в Турине завершился вничью со счетом 1:1. В ответном матче итальянцы первыми повели в счете, но испанской команде удалось сначала отыграться, а затем и забить победный гол. "Севилья" доигрывала матч в меньшинстве — финал из-за дисквалификации пропустит Маркос Акунья. 

Причина выхода в финал

Иван Ракитич остается одним из лидеров "Севильи". Хорватский полузащитник не сомневался в том, что его команде удастся выйти в финал турнира. 

"После победы над "Манчестер Юнайтед" я начал верить в то, что "Севилья" сможет удачно завершить этот сезон. Мы начали его на фоне проблем, было много неудачных поединков. Но дело наладилось. Мы снова играем друг за друга как единое целое. Это и позволяет команде побеждать даже в сложных матчах", — рассказал Иван Ракитич. 

Севилья — Ювентус
"Севилья" празднует выход в финал Лиги Европы. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Соперник по финалу и рекорд 

"Севилья" шесть раз выигрывала Кубок УЕФА и Лигу Европы. Это лучший показатель среди всех европейских команд. В финале испанцам предстоит сразиться с "Ромой" Жозе Моуринью. Примечательно, что в истории обоих клубов оставил след спортивный директор "Севильи" Мончи. 

"В финальных матчах всегда сложно. Но мы проделали непростой путь к этому поединку. "Севилья" знает, как побеждать в финалах. У нас есть опыт и невероятное желание подарить болельщикам еще одну победу", — объяснил Иван Ракитич. 

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