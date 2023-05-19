Ракитич назвав причину виходу "Севільї" у фінал Ліги Європи

Іван Ракитич радіє перемозі над "Ювентусом". Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo

Півзахисник іспанської "Севільї" Іван Ракитич прокоментував вихід команди у фінал Ліги Європи. У півфінальному поєдинку у відповідь "нервіонці" обіграли вдома туринський "Ювентус" (2:1).

"Севілья" може встановити новий рекорд за кількістю єврокубкових трофеїв, повідомляє Marca.

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Перший поєдинок півфіналу Ліги Європи між "Ювентусом" та "Севільєю" у Турині завершився внічию з рахунком 1:1. У матчі-відповіді італійці першими повели в рахунку, але іспанській команді вдалося спочатку відігратися, а потім і забити переможний гол. "Севілья" догравала матч у меншості — фінал через дискваліфікацію пропустить Маркос Акунья.

Причина виходу у фінал

Іван Ракитич залишається одним із лідерів "Севільї". Хорватський півзахисник не сумнівався, що його команді вдасться вийти у фінал турніру.

"Після перемоги над "Манчестер Юнайтед" я почав вірити в те, що "Севілья" зможе вдало завершити цей сезон. Ми розпочали його на тлі проблем, було багато невдалих поєдинків. Але справа налагодилася. Ми знову граємо один за одного як єдине ціле. Це і дозволяє команді перемагати навіть у складних матчах", — розповів Іван Ракитич.

"Севілья" святкує вихід у фінал Ліги Європи. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Суперник з фіналу та рекорд

"Севілья" шість разів вигравала Кубок УЄФА та Лігу Європи. Це найкращий показник серед усіх європейських команд. У фіналі іспанці мають битися з "Ромою" Жозе Моурінью. Цікаво, що в історії обох клубів залишив слід спортивний директор "Севільї" Мончі.

"У фінальних матчах завжди складно. Але ми пройшли непростий шлях до цього поєдинку. "Севілья" знає, як перемагати у фіналах. У нас є досвід і неймовірне бажання подарувати вболівальникам ще одну перемогу", — пояснив Іван Ракитич.

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