Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трубин окончательно решил уйти из "Шахтера" arrow

Трубин окончательно решил уйти из "Шахтера"

16 мая 2023 15:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин окончательно решил уйти из "Шахтера"
Анатолий Трубин спас "Шахтер" от гола. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин начнет следующий сезон в новом клубе. Футболист попросил руководство донецкого "Шахтера" его продать.

Трубин может переехать в чемпионат Испании, сообщает Marca

Читайте также:

Вратарь "горняков" Анатолий Трубин мечтает о переезде в другой чемпионат. Он уверен, что готов попробовать силы в зарубежной лиге. Именно из-за этого молодой футболист отказывается продлевать контракт с "Шахтером". 

Куда может перейти Трубин? 

Контракт голкипера с "горняками" действует до лета 2024-го года. Журналист Игорь Цыганык утверждает, что агенты Анатолия Трубина убеждают его как можно быстрее уйти из "Шахтера", поскольку на трансфере перспективного игрока можно заработать большие деньги. 

Если "Шахтер" не сможет продать Трубина ближайшим летом, то уже через полтора года будет вынужден отпустить своего воспитанника бесплатно. На Анатолия претендуют несколько клубов в Испании, среди них — "Севилья". "Горняки" могут получить за своего футболиста не менее 15 млн евро. 

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик решил, где продолжит карьеру. 

Футболиста киевского "Динамо" Владислава Ваната дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитра Екатерины Монзуль. 

Боксер Александр Усик сразится на ринге с двумя чемпионами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас