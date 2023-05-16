Трубин окончательно решил уйти из "Шахтера"

Анатолий Трубин спас "Шахтер" от гола. Фото: УНИАН

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин начнет следующий сезон в новом клубе. Футболист попросил руководство донецкого "Шахтера" его продать.

Трубин может переехать в чемпионат Испании, сообщает Marca.

Читайте также:

Вратарь "горняков" Анатолий Трубин мечтает о переезде в другой чемпионат. Он уверен, что готов попробовать силы в зарубежной лиге. Именно из-за этого молодой футболист отказывается продлевать контракт с "Шахтером".

Куда может перейти Трубин?

Контракт голкипера с "горняками" действует до лета 2024-го года. Журналист Игорь Цыганык утверждает, что агенты Анатолия Трубина убеждают его как можно быстрее уйти из "Шахтера", поскольку на трансфере перспективного игрока можно заработать большие деньги.

Если "Шахтер" не сможет продать Трубина ближайшим летом, то уже через полтора года будет вынужден отпустить своего воспитанника бесплатно. На Анатолия претендуют несколько клубов в Испании, среди них — "Севилья". "Горняки" могут получить за своего футболиста не менее 15 млн евро.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик решил, где продолжит карьеру.

Футболиста киевского "Динамо" Владислава Ваната дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитра Екатерины Монзуль.

Боксер Александр Усик сразится на ринге с двумя чемпионами.