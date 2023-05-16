Трубін остаточно вирішив піти з "Шахтаря"

Анатолій Трубін врятував "Шахтар" від голу. Фото: УНІАН

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін розпочне наступний сезон у новому клубі. Футболіст попросив керівництво донецького "Шахтаря" його продати.

Трубін може переїхати до чемпіонату Іспанії, повідомляє Marca.

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Воротар "гірників" Анатолій Трубін мріє про переїзд до іншого чемпіонату. Він упевнений, що готовий спробувати сили у закордонній лізі. Саме через це молодий футболіст відмовляється продовжувати контракт із "Шахтарем".

Куди може перейти Трубін?

Контракт голкіпера з "гірниками" діє до літа 2024 року. Журналіст Ігор Циганик стверджує, що агенти Анатолія Трубіна переконують його якнайшвидше піти з "Шахтаря", оскільки на трансфері перспективного гравця можна заробити великі гроші.

Якщо "Шахтар" не зможе продати Трубіна найближчого літа, то вже через півтора року буде змушений відпустити свого вихованця безкоштовно. На Анатолія претендують кілька клубів в Іспанії, серед них "Севілья". "Гірники" можуть отримати за свого футболіста щонайменше 15 млн євро.

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