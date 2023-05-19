Мудрик подкачал мышцы, чтобы остаться в "Челси"

Михаил Мудрик борется с соперником. Фото: REUTERS/David Klein

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик продолжает привыкать к атлетичному футболу в английской Премьер-лиге (АПЛ). Молодой футболист плодотворно поработал в спортивном зале.

Мудрик набрал фантастическую физическую форму, сообщает "Челси" в Instagram.

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Футболисты лондонского клуба каждый день тяжело работают на тренировках. Помимо этого они много времени проводят в спортзале и бассейне. Игроки хотят набрать оптимальную форму и поддерживать ее для того, чтобы следующий сезон стал для команды успешным.

Форма Мудрика

Украинский легионер "Челси" не стал исключением. 22-летний Михаил Мудрик значительно улучшил физические показатели за период пребывания в клубе, причем это не снизило его скорость на футбольном поле.

В аккаунте "Челси" в социальной сети появился снимок футболиста, на котором виден его торс. Заметно, что за последнее время Мудрик поработал над мышечным тонусом в спортзале. Это подтверждает и капитан "синих" Тьяго Силва, который с уважением оценил объем бицепса украинского футболиста.

Мудрик на тренировке "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Мудрик хочет остаться в "Челси" и в следующем сезоне. Вингер делает все, чтобы произвести хорошее впечатление на нового главного тренера команды Маурисио Почеттино.

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