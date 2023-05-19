Мудрик підкачав м'язи, щоб залишитись у "Челсі"

Михайло Мудрик бореться із суперником. Фото: REUTERS/David Klein

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик продовжує звикати до атлетичного футболу в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). Молодий футболіст плідно попрацював у спортивній залі.

Мудрик набрав фантастичну фізичну форму, повідомляє "Челсі" в Instagram.

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Футболісти лондонського клубу щодня тяжко працюють на тренуваннях. Окрім цього вони багато часу проводять у спортзалі та басейні. Гравці хочуть набрати оптимальну форму та підтримувати її для того, щоб наступний сезон став для команди успішним.

Форма Мудрика

Український легіонер "Челсі" не став винятком. 22-річний Михайло Мудрик значно покращив фізичні показники за період перебування у клубі, причому це не понизило його швидкість на футбольному полі.

В обліковому записі "Челсі" в соціальній мережі з'явився знімок футболіста, на якому видно його торс. Помітно, що останнім часом Мудрик попрацював над м'язовим тонусом у спортзалі. Це підтверджує і капітан "синіх" Тьяго Сілва, котрий з повагою оцінив обсяг біцепса українського футболіста.

Мудрик на тренуванні "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Мудрик хоче залишитися в "Челсі" і наступного сезону. Вінгер робить все, щоб справити гарне враження на нового головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

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