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Блохін готовий знову очолити збірну України

19 травня 2023 12:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Блохін готовий знову очолити збірну України
Олег Блохін на пресконференції. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Найближчим часом буде оголошено ім'я нового головного тренера збірної України з футболу. Ним може стати Сергій Ребров, але є й інші кандидати на цю посаду.

Спортивний експерт Віктор Леоненко розповів про інтерв'ю FanDay про інших кандидатів на посаду наставника національної команди.

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На думку Віктора Леоненка, окрім Сергія Реброва на посаду наставника збірної України можуть претендувати ще кілька вітчизняних фахівців. Експерт згадав Романа Григорчука ("Чорноморець"), Віктора Скрипника ("Ворскла") та Юрія Вернидуба ("Кривбас").

Олег Блохін
Олег Блохін під час роботи у "Динамо". Фото: УНІАН

Повернення Блохіна

Крім цього, Леоненко назвав прізвища досвідченіших фахівців. Він не виключає, що наставником національної команди може стати Олександр Заваров та Анатолій Дем'яненко. Також на цю посаду може претендувати працівник Української Асоціації футболу Олег Протасов. Але є ще один досвідчений кандидат.

"Нещодавно розмовляв із Блохіним, і він мені сказав: "Я готовий втретє очолити збірну України. Хочу допомогти своїй країні". Я кажу: "Почекай, так у тебе спина болить". А він: "Ні, я готовий!". Тож є з кого обирати", — розповів Віктор Леоненко.

Олег Блохін працював у збірній України з 2003 по 2007 роки, а також з 2011 по 2012 роки.

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