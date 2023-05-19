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Яремчук и Ярмоленко могут вернуться в "Динамо"

19 мая 2023 11:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук и Ярмоленко могут вернуться в "Динамо"
Роман Яремчук в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В следующем сезоне киевское "Динамо" может вернуть сразу двоих звездных воспитанников. В украинскую команду сватают Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко. 

Разные причины побудили обоих футболистов задуматься о том, чтобы снова одеть бело-синюю форму, сообщает VRT NWS

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Столичное "Динамо" займется поисками форварда во время летнего межсезонья. В команде есть только один результативный форвард — это Владислав Ванат. При этом лучшим бомбардиром киевлян является полузащитник Виталий Буяльский. 

Возвращение воспитанников в "Динамо" 

Одной из опций киевского клуба остается возвращение двух футболистов сборной Украины. У Андрея Ярмоленко заканчивается срок действия контракта с "Аль-Айном" из ОАЭ. Опытный футболист отыграл за этот клуб 27 матчей, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. 

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко борется за мяч. Фото: УНИАН

Пока "Аль-Айн" не объявлял о желании продлить контракт с 33-летним футболистом. "Динамо" давно заинтересовано в возращении своего воспитанника. Ярмоленко рассмотрит этот вариант. 

У Романа Яремчука не задалась карьера в "Брюгге". Он провел за бельгийскую команду 26 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. "Брюгге" хочет отдать форварда в аренду сроком на сезон. При получении хорошего предложения бельгийцы могут продать футболиста. 

Главной преградой для возвращения Ярмоленко и Яремчука в "Динамо" является высокая зарплата футболистов. Форвард зарабатывает два миллиона евро, а полузащитник получает 1,9 млн евро за сезон. 

Напомним, хорват Иван Ракитич назвал причину выхода "Севильи" в финал Лиги Европы. 

Боксер Александр Усик и его жена Екатерина отпраздновали День вышиванки в необычных нарядах.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе. 

"Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду. Но украинский футболист изменил подход к тренировкам для того, чтобы остаться в клубе. 

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