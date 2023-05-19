Яремчук и Ярмоленко могут вернуться в "Динамо"

Роман Яремчук в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

В следующем сезоне киевское "Динамо" может вернуть сразу двоих звездных воспитанников. В украинскую команду сватают Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.

Разные причины побудили обоих футболистов задуматься о том, чтобы снова одеть бело-синюю форму, сообщает VRT NWS.

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Возвращение воспитанников в "Динамо"

Одной из опций киевского клуба остается возвращение двух футболистов сборной Украины. У Андрея Ярмоленко заканчивается срок действия контракта с "Аль-Айном" из ОАЭ. Опытный футболист отыграл за этот клуб 27 матчей, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ярмоленко борется за мяч. Фото: УНИАН

Пока "Аль-Айн" не объявлял о желании продлить контракт с 33-летним футболистом. "Динамо" давно заинтересовано в возращении своего воспитанника. Ярмоленко рассмотрит этот вариант.

У Романа Яремчука не задалась карьера в "Брюгге". Он провел за бельгийскую команду 26 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. "Брюгге" хочет отдать форварда в аренду сроком на сезон. При получении хорошего предложения бельгийцы могут продать футболиста.

Главной преградой для возвращения Ярмоленко и Яремчука в "Динамо" является высокая зарплата футболистов. Форвард зарабатывает два миллиона евро, а полузащитник получает 1,9 млн евро за сезон.

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