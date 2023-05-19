Яремчук та Ярмоленко можуть повернутися до "Динамо"

Роман Яремчук у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Наступного сезону київське "Динамо" може повернути одразу двох зіркових вихованців. В українську команду сватають Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка.

Різні причини спонукали обох футболістів замислитися над тим, щоб знову одягнути біло-синю форму, повідомляє VRT NWS.

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Повернення вихованців до "Динамо"

Однією з опцій київського клубу залишається повернення двох футболістів збірної України. У Андрія Ярмоленка закінчується термін дії контракту з "Аль-Айном" з ОАЕ. Досвідчений футболіст відіграв за цей клуб 27 матчів, у яких забив 12 голів і зробив чотири результативні передачі.

Ярмоленко виборює м'яч. Фото: УНІАН

Поки що "Аль-Айн" не оголошував про бажання продовжити контракт із 33-річним футболістом. "Динамо" давно зацікавлене у поверненні свого вихованця. Ярмоленко розгляне цей варіант.

Роман Яремчук не став основним гравцем "Брюгге". Він провів за бельгійську команду 26 матчів, забив два голи та зробив дві результативні передачі. Брюгге хоче віддати форварда в оренду терміном на сезон. При отриманні гарної пропозиції бельгійці можуть продати футболіста.

Головною перепоною для повернення Ярмоленка та Яремчука до "Динамо" є висока зарплата футболістів. Форвард заробляє два мільйони євро, а півзахисник отримує 1,9 млн євро за сезон.

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