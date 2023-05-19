Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Яремчук та Ярмоленко можуть повернутися до "Динамо" arrow

Яремчук та Ярмоленко можуть повернутися до "Динамо"

19 травня 2023 11:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук та Ярмоленко можуть повернутися до "Динамо"
Роман Яремчук у матчі за збірну України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Наступного сезону київське "Динамо" може повернути одразу двох зіркових вихованців. В українську команду сватають Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка.

Різні причини спонукали обох футболістів замислитися над тим, щоб знову одягнути біло-синю форму, повідомляє VRT NWS.

Читайте також:

Столичне "Динамо" візьметься за пошуки форварда під час літнього міжсезоння. У команді є лише один результативний форвард — це Владислав Ванат. При цьому найкращим бомбардиром киян є півзахисник Віталій Буяльський.

Повернення вихованців до "Динамо"

Однією з опцій київського клубу залишається повернення двох футболістів збірної України. У Андрія Ярмоленка закінчується термін дії контракту з "Аль-Айном" з ОАЕ. Досвідчений футболіст відіграв за цей клуб 27 матчів, у яких забив 12 голів і зробив чотири результативні передачі.

Андрій Ярмоленко
Ярмоленко виборює м'яч. Фото: УНІАН

Поки що "Аль-Айн" не оголошував про бажання продовжити контракт із 33-річним футболістом. "Динамо" давно зацікавлене у поверненні свого вихованця. Ярмоленко розгляне цей варіант.

Роман Яремчук не став основним гравцем "Брюгге". Він провів за бельгійську команду 26 матчів, забив два голи та зробив дві результативні передачі. Брюгге хоче віддати форварда в оренду терміном на сезон. При отриманні гарної пропозиції бельгійці можуть продати футболіста.

Головною перепоною для повернення Ярмоленка та Яремчука до "Динамо" є висока зарплата футболістів. Форвард заробляє два мільйони євро, а півзахисник отримує 1,9 млн євро за сезон.

Нагадаємо, хорват Іван Ракитич назвав причину виходу "Севільї" у фінал Ліги Європи.

Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина відсвяткували День вишиванки у незвичайному вбранні.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншому клубі.

"Челсі" вирішив улітку відпустити Михайла Мудрика до іншої команди. Але український футболіст змінив підхід до тренувань для того, щоб залишитись у клубі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB