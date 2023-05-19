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Блохин готов снова возглавить сборную Украины

19 мая 2023 12:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Блохин готов снова возглавить сборную Украины
Олег Блохин на пресс-конференции. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ближайшее время будет объявлено имя нового главного тренера сборной Украины по футболу. Им может стать Сергей Ребров, но есть и другие кандидаты на эту должность. 

Спортивный эксперт Виктор Леоненко в интервью FanDay рассказал о других кандидатах на пост наставника национальной команды. 

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По мнению Виктора Леоненко, помимо Сергея Реброва на должность наставника сборной Украины могут претендовать еще несколько отечественных специалистов. Эксперт вспомнил Романа Григорчука ("Черноморец"), Виктора Скрипника ("Ворскла") и Юрия Вернидуба ("Кривбасс"). 

Олег Блохин
Олег Блохин во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Возвращение Блохина

Помимо этого Леоненко назвал фамилии более опытных специалистов. Он не исключает, что наставником национальной команды может стать Александр Заваров и Анатолий Демьяненко. Также на эту должность может претендовать сотрудник Украинской Ассоциации футбола Олег Протасов. Но есть еще один опытный кандидат. 

"Недавно разговаривал с Блохиным, и он мне сказал: "Я готов в третий раз возглавить сборную Украины. Хочу помочь своей стране". Я говорю: "Подожди, так у тебя спина болит". А он: "Нет, я готов!". Так что есть из кого выбирать", — рассказал Виктор Леоненко.

Олег Блохин работал в сборной Украины с 2003-го по 2007-й годы, а также с 2011-й по 2012-й годы. 

Напомним, хорват Иван Ракитич назвал причину выхода "Севильи" в финал Лиги Европы. 

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