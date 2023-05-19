Блохин готов снова возглавить сборную Украины
В ближайшее время будет объявлено имя нового главного тренера сборной Украины по футболу. Им может стать Сергей Ребров, но есть и другие кандидаты на эту должность.
Спортивный эксперт Виктор Леоненко в интервью FanDay рассказал о других кандидатах на пост наставника национальной команды.
По мнению Виктора Леоненко, помимо Сергея Реброва на должность наставника сборной Украины могут претендовать еще несколько отечественных специалистов. Эксперт вспомнил Романа Григорчука ("Черноморец"), Виктора Скрипника ("Ворскла") и Юрия Вернидуба ("Кривбасс").
Возвращение Блохина
Помимо этого Леоненко назвал фамилии более опытных специалистов. Он не исключает, что наставником национальной команды может стать Александр Заваров и Анатолий Демьяненко. Также на эту должность может претендовать сотрудник Украинской Ассоциации футбола Олег Протасов. Но есть еще один опытный кандидат.
"Недавно разговаривал с Блохиным, и он мне сказал: "Я готов в третий раз возглавить сборную Украины. Хочу помочь своей стране". Я говорю: "Подожди, так у тебя спина болит". А он: "Нет, я готов!". Так что есть из кого выбирать", — рассказал Виктор Леоненко.
Олег Блохин работал в сборной Украины с 2003-го по 2007-й годы, а также с 2011-й по 2012-й годы.
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