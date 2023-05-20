Взвешивание Ломаченко и Хейни завершилось скандалом

Хейни толкнул Ломаченко. Фото: Twitter/Top Rank Boxing

В ночь на 20 мая Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и Девин Хейни (29-0, 15 KO) решились перед большим чемпионским боем в Лас-Вегасе. Не обошлось без скандала во время дуэли взглядов.

На бой за все пояса легкого веса боксеры будут выходить заряженными после толчеи, передают Новини.LIVE.

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Василий Ломаченко улыбается в лицо сопернику, горячо отвечающему, а затем жестко толкающему украинцы в грудь. Так яростно прошла только дуэль взглядов после взвешивания. Трудно представить, каким будет сам бой.

Теперь он мой

В интервью сразу после взвешивания Василий Ломаченко заявил, что этим поступком Хейни показал свою слабость и серьезно боится произошедшего.

"Он мой. Теперь он мой! У него нет власти. Я почувствовал это. Он напуган", — уверен Ломаченко.

Добавим, что после этого поступка зрители дружно освистали Хэйни за такое поведение.

Во время церемонии взвешивания оба боксера уложились в нужный лимит веса (135 фунтов). Вес Ломаченко 61,23 кг (135 фунтов), Девин Хейни на 40 граммов легче (132,9 фунтов).

Дуэль за титул абсолютного чемпиона мира состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Напомним, что американец Дэвин Хейни будет защищать четыре пояса абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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