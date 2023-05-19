Усик та Дюбуа зустрінуться на рингу: названо дату

Олександр Усік під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

У команді чемпіона світу з боксу Олександра Усика незабаром розпочнуть підготовку до бою проти Даніеля Дюбуа. Британець є обов'язковим претендентом на пояс за версією WBA.

Дюбуа вже відновився від наслідків травми та готовий вийти на ринг, повідомив менеджер Усика Егіс Клімас в інтерв'ю Boxing News.

Читайте також:

Молодий боксер Даніель Дюбуа вже готовий битися з Олександром Усиком за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBA. 25-річний спортсмен відновився від травм коліна, яка довго не давала йому тренуватися.

Даніель Дюбуа на розминці. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Коли відбудеться бій Усик — Дюбуа?

Промоутер українського боксера повідомив, що представники британця передали побажання щодо проведення поєдинку за чемпіонський пояс у серпні 2023-го року. Наступного тижня відбудуться промоутерські торги, за підсумками яких проясниться доля поєдинку.

Розглядається кілька варіантів за місцем проведення бою Усика з Дюбуа. Українець не проти вийти на ринг як у Лондоні, так і Саудівській Аравії. Є варіант і з Польщею, де мешкає багато українців. Бій за участю Олександра Усика міг би зібрати у Варшаві стадіон.

Нагадаємо, хорват Іван Ракитич назвав причину виходу "Севільї" у фінал Ліги Європи.

Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина відсвяткували День вишиванки у незвичайному вбранні.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншому клубі.

"Челсі" вирішив улітку відпустити Михайла Мудрика до іншої команди. Але український футболіст змінив підхід до тренувань для того, щоб залишитись у клубі.