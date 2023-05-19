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Усик та Дюбуа зустрінуться на рингу: названо дату

19 травня 2023 15:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик та Дюбуа зустрінуться на рингу: названо дату
Олександр Усік під час інтерв'ю. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У команді чемпіона світу з боксу Олександра Усика незабаром розпочнуть підготовку до бою проти Даніеля Дюбуа. Британець є обов'язковим претендентом на пояс за версією WBA.

Дюбуа вже відновився від наслідків травми та готовий вийти на ринг, повідомив менеджер Усика Егіс Клімас в інтерв'ю Boxing News.

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Молодий боксер Даніель Дюбуа вже готовий битися з Олександром Усиком за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBA. 25-річний спортсмен відновився від травм коліна, яка довго не давала йому тренуватися.

Даніель Дюбуа
Даніель Дюбуа на розминці. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Коли відбудеться бій Усик — Дюбуа?

Промоутер українського боксера повідомив, що представники британця передали побажання щодо проведення поєдинку за чемпіонський пояс у серпні 2023-го року. Наступного тижня відбудуться промоутерські торги, за підсумками яких проясниться доля поєдинку.

Розглядається кілька варіантів за місцем проведення бою Усика з Дюбуа. Українець не проти вийти на ринг як у Лондоні, так і Саудівській Аравії. Є варіант і з Польщею, де мешкає багато українців. Бій за участю Олександра Усика міг би зібрати у Варшаві стадіон.

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