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Усик и Дюбуа встретятся на ринге: названа дата

19 мая 2023 15:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик и Дюбуа встретятся на ринге: названа дата
Александр Усик во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В команде чемпиона мира по боксу Александра Усика скоро начнут подготовку к бою против Даниэля Дюбуа. Британец является обязательным претендентом на пояс по версии WBA. 

Дюбуа уже восстановился от последствий травмы и готов выйти на ринг, сообщил менеджер Усика Эгис Климас в интервью Boxing News

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Молодой боксер Даниэль Дюбуа уже готов сразиться с Александром Усиком за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA. 25-летний спортсмен восстановился от травмы колена, которая долго не давала ему тренироваться. 

Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа на разминке. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Когда состоится бой Усик — Дюбуа? 

Промоутер украинского боксера сообщил, что представители британца передали пожелание о проведение поединка за чемпионский пояс в августе 2023-го года. На следующей неделе пройдут промоутерские торги, по итогам которых прояснится судьба поединка. 

Рассматривается несколько вариантов по месту проведения боя Усика с Дюбуа. Украинец не против выйти на ринг как в Лондоне, так и в Саудовской Аравии. Есть вариант и с Польшей, где проживает много украинец. Бой с участием Александра Усика мог бы собрать в Варшаве стадион. 

Напомним, хорват Иван Ракитич назвал причину выхода "Севильи" в финал Лиги Европы. 

Боксер Александр Усик и его жена Екатерина отпраздновали День вышиванки в необычных нарядах.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе. 

"Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду. Но украинский футболист изменил подход к тренировкам для того, чтобы остаться в клубе. 

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