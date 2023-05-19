Усик и Дюбуа встретятся на ринге: названа дата

Александр Усик во время интервью. Скриншот YouTube

В команде чемпиона мира по боксу Александра Усика скоро начнут подготовку к бою против Даниэля Дюбуа. Британец является обязательным претендентом на пояс по версии WBA.

Дюбуа уже восстановился от последствий травмы и готов выйти на ринг, сообщил менеджер Усика Эгис Климас в интервью Boxing News.

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Молодой боксер Даниэль Дюбуа уже готов сразиться с Александром Усиком за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA. 25-летний спортсмен восстановился от травмы колена, которая долго не давала ему тренироваться.

Даниэль Дюбуа на разминке. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Когда состоится бой Усик — Дюбуа?

Промоутер украинского боксера сообщил, что представители британца передали пожелание о проведение поединка за чемпионский пояс в августе 2023-го года. На следующей неделе пройдут промоутерские торги, по итогам которых прояснится судьба поединка.

Рассматривается несколько вариантов по месту проведения боя Усика с Дюбуа. Украинец не против выйти на ринг как в Лондоне, так и в Саудовской Аравии. Есть вариант и с Польшей, где проживает много украинец. Бой с участием Александра Усика мог бы собрать в Варшаве стадион.

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