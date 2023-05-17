Дюбуа сменил тренера ради подготовки к бою с Усиком

Даниэль Дюбуа на тренировке. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Британский боксер Даниэль Дюбуа нашел нового тренера. Будущий соперник Александра Усика будет готовиться к бою под руководством Дона Чарльза.

Причиной смены наставника стала семейная ссора, сообщает NoSmokeSport.

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Даниэль Дюбуа продолжает восстанавливаться от травмы колена, которая мешает ему подписать контракт на бой с Александром Усиком. 25-летний британец является обязательным противником украинца и претендентом на чемпионский пояс по версии WBA.

Конфликт в спортивном зале

Во время тренировки Даниэль поссорился с собственной сестрой Кэролайн. Интересны обоих Дюбуа представлял тренер Шейн Макгиган. Конфликт чуть не перерос в драку, после чего претендент на бой с Усиком покинул спортивный зал.

Позже Даниэлю Дюбуа расторг контракт с тренером. Он тренировался под руководством Шейна Макгигана с 2012-го года. За это время британец одержал четыре победы и стал претендентом на чемпионский титул. Теперь он будет работать с бывший тренером Дерека Чисоры.

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