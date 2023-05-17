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Дюбуа сменил тренера ради подготовки к бою с Усиком

17 мая 2023 11:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Дюбуа сменил тренера ради подготовки к бою с Усиком
Даниэль Дюбуа на тренировке. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Британский боксер Даниэль Дюбуа нашел нового тренера. Будущий соперник Александра Усика будет готовиться к бою под руководством Дона Чарльза. 

Причиной смены наставника стала семейная ссора, сообщает NoSmokeSport

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Даниэль Дюбуа продолжает восстанавливаться от травмы колена, которая мешает ему подписать контракт на бой с Александром Усиком. 25-летний британец является обязательным противником украинца и претендентом на чемпионский пояс по версии WBA. 

Конфликт в спортивном зале 

Во время тренировки Даниэль поссорился с собственной сестрой Кэролайн. Интересны обоих Дюбуа представлял тренер Шейн Макгиган. Конфликт чуть не перерос в драку, после чего претендент на бой с Усиком покинул спортивный зал. 

Позже Даниэлю Дюбуа расторг контракт с тренером. Он тренировался под руководством Шейна Макгигана с 2012-го года. За это время британец одержал четыре победы и стал претендентом на чемпионский титул. Теперь он будет работать с бывший тренером Дерека Чисоры. 

Напомним, португалец Криштиану Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии.

Английский "Челси" готов продать Михаила Мудрика при одном условии. 

Голкипер Андрей Лунин может перейти из мадридского "Реала" в один из английских клубов. 

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