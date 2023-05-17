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Дюбуа змінив тренера заради підготовки до бою з Усиком

17 травня 2023 11:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дюбуа змінив тренера заради підготовки до бою з Усиком
Даніель Дюбуа на тренуванні. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Британський боксер Даніель Дюбуа знайшов нового тренера. Майбутній суперник Олександра Усика готуватиметься до бою під керівництвом Дона Чарльза.

Причиною зміни наставника стала сімейна сварка, повідомляє NoSmokeSport.

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Даніель Дюбуа продовжує відновлюватися від травми коліна, яка заважає йому підписати контракт на бій з Олександром Усиком. 25-річний британець є обов'язковим противником українця та претендентом на чемпіонський пояс за версією WBA.

Конфлікт у спортивному залі

Під час тренування Даніель посварився зі своєю сестрою Керолайн. Обох Дюбуа представляв тренер Шейн Макгіган. Конфлікт мало не переріс у бійку, після чого претендент на бій з Усиком покинув спортивний зал.

Пізніше Даніелю Дюбуа розірвав контракт із тренером. Він тренувався під керівництвом Шейна Макгігана з 2012 року. За цей час британець здобув чотири перемоги та став претендентом на чемпіонський титул. Тепер він працюватиме з колишнім тренером Дерека Чісори.

Нагадаємо, португалець Кріштіану Роналду може встановити новий рекорд у Саудівській Аравії.

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