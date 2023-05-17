Дюбуа змінив тренера заради підготовки до бою з Усиком
Британський боксер Даніель Дюбуа знайшов нового тренера. Майбутній суперник Олександра Усика готуватиметься до бою під керівництвом Дона Чарльза.
Причиною зміни наставника стала сімейна сварка, повідомляє NoSmokeSport.
Даніель Дюбуа продовжує відновлюватися від травми коліна, яка заважає йому підписати контракт на бій з Олександром Усиком. 25-річний британець є обов'язковим противником українця та претендентом на чемпіонський пояс за версією WBA.
Конфлікт у спортивному залі
Під час тренування Даніель посварився зі своєю сестрою Керолайн. Обох Дюбуа представляв тренер Шейн Макгіган. Конфлікт мало не переріс у бійку, після чого претендент на бій з Усиком покинув спортивний зал.
Пізніше Даніелю Дюбуа розірвав контракт із тренером. Він тренувався під керівництвом Шейна Макгігана з 2012 року. За цей час британець здобув чотири перемоги та став претендентом на чемпіонський титул. Тепер він працюватиме з колишнім тренером Дерека Чісори.
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