Калініна здобула важку перемогу над росіянкою у півфіналі Italian Open

Ангеліна Калініна відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Українська тенісистка Ангеліна Калініна встановила історичне досягнення та пробилася у фінал престижного міжнародного турніру. Вона зберігає високі шанси перемогти на Відкритому чемпіонаті Італії з тенісу у Римі.

У півфіналі українка зламала опір росіянки Кудерметової, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Тенісистка з України Ангеліна Калініна (номер 47 у рейтингу WTA) зустрілася на ґрунтовому корті з росіянкою Веронікою Кудерметовою (номер 12 WTA). Для того, щоб вийти у півфінал, Калініна обіграла іншу росіянку Анну Блінкову, американок Софію Кенін та Медісон Кіз, а також Беатріс Хаддад із Бразилії.

Калініна та Кудерметова під час матчу. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Драматичний матч

Ангеліна Калініна витратила три сета на боротьбу із суперницею, хоча могла обіграти її у двох. Українка була близька до того, щоб завершити протистояння на годину раніше, але дівчата обмінювалися брейками та змушували своїх шанувальників нервувати.

Загалом матч тривав майже три години. У вирішальному сеті українка майже не дозволяла собі робити серйозні помилки. Калініна вдруге у кар'єрі обіграла Кудерметову. Загалом ці суперниці зустрічалися на корті тричі.

У фіналі Ангеліна Калініна зіграє з переможницею пари Олена Рибакіна (Росія) — Олена Остапенко (Латвія).

Internazionali BNL d'Italia. WTA 1000. Рим, Італія. Грунт

1/2 фіналу

Вероніка Кудерметова (Росія) — Ангеліна Калініна (Україна) — 1:2 (5:7, 7:5, 2:6)

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