Экс-защитник "Динамо" Ващук вступил в ряды ВСУ

Владислав Ващук после матча ветеранов. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Известный спортсмен служит в Нацгвардии.

Ващук объяснил причины такого решения на своей странице в Instagram.

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Член легендарной команды "Динамо", которая под руководством Валерия Лобановского доходила до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 1998/1999, встал на защиту Родины. Владислав Ващук присоединился к одной из бригад наступления.

Ващук в НГУ. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/

Сложное решение Ващука

Бывшему защитнику сборной Украины уже 48 лет. В последнее время он преподавал в спортивной школе, играл за команды ветеранов, участвовал в торжественных мероприятиях. На странице футболиста в социальной сети всего 5,5 тысячи подписчиков. После записи о вступление в ряды НГУ их количество наверняка вырастет.

Нашивки Ващука. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/

Ващук объяснил, что решение о присоединении к бригаде наступления Нацгвардии "Буревий" взволновало его родных и близких. Сам Владислав твердо верит в победу Украины и хочет приблизить ее своими силами.

"Я видел "русский мир" своими глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, то я смогу точно ответить — что я делал во время войны", — написал Владислав Ващук.

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