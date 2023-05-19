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Экс-защитник "Динамо" Ващук вступил в ряды ВСУ

19 мая 2023 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-защитник "Динамо" Ващук вступил в ряды ВСУ
Владислав Ващук после матча ветеранов. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Известный спортсмен служит в Нацгвардии. 

Ващук объяснил причины такого решения на своей странице в Instagram

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Член легендарной команды "Динамо", которая под руководством Валерия Лобановского доходила до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 1998/1999, встал на защиту Родины. Владислав Ващук присоединился к одной из бригад наступления. 

Владислав Ващук
Ващук в НГУ. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/

Сложное решение Ващука 

Бывшему защитнику сборной Украины уже 48 лет. В последнее время он преподавал в спортивной школе, играл за команды ветеранов, участвовал в торжественных мероприятиях. На странице футболиста в социальной сети всего 5,5 тысячи подписчиков. После записи о вступление в ряды НГУ их количество наверняка вырастет. 

Владислав Ващук
Нашивки Ващука. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/

Ващук объяснил, что решение о присоединении к бригаде наступления Нацгвардии "Буревий" взволновало его родных и близких. Сам Владислав твердо верит в победу Украины и хочет приблизить ее своими силами. 

"Я видел "русский мир" своими глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, то я смогу точно ответить — что я делал во время войны", — написал Владислав Ващук. 

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