Ексзахисник "Динамо" Ващук вступив до лав ЗСУ

Владислав Ващук після матчу ветеранів. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/

Колишній захисник київського "Динамо" та збірної України Владислав Ващук приєднався до Збройних сил України (ЗСУ). Відомий спортсмен служить у Нацгвардії.

Ващук пояснив причини такого рішення на своїй сторінці в Instagram.

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Член легендарної команди "Динамо", яка під керівництвом Валерія Лобановського сягала півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 1998/1999, став на захист Батьківщини. Владислав Ващук приєднався до однієї із бригад наступу.

Ващук у НГУ. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/

Складне рішення Ващука

Колишньому захиснику збірної України вже 48 років. Останнім часом він викладав у спортивній школі, грав за команди ветеранів, брав участь в урочистих заходах. На сторінці футболіста в соціальній мережі лише 5,5 тисячі підписників. Після запису про вступ до лав НГУ їх кількість напевно зросте.

Нашивки Ващука. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/

Ващук пояснив, що рішення про приєднання до бригади наступу Нацгвардії "Буревій" схвилювало його рідних та близьких. Сам Владислав твердо вірить у перемогу України та хоче наблизити її самотужки.

"Я бачив "русскій мір" на власні очі й робитиму все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли настане час, то я зможу точно відповісти — що я робив під час війни", — написав Владислав Ващук.

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