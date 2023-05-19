Ексзахисник "Динамо" Ващук вступив до лав ЗСУ
Колишній захисник київського "Динамо" та збірної України Владислав Ващук приєднався до Збройних сил України (ЗСУ). Відомий спортсмен служить у Нацгвардії.
Ващук пояснив причини такого рішення на своїй сторінці в Instagram.
Член легендарної команди "Динамо", яка під керівництвом Валерія Лобановського сягала півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 1998/1999, став на захист Батьківщини. Владислав Ващук приєднався до однієї із бригад наступу.
Складне рішення Ващука
Колишньому захиснику збірної України вже 48 років. Останнім часом він викладав у спортивній школі, грав за команди ветеранів, брав участь в урочистих заходах. На сторінці футболіста в соціальній мережі лише 5,5 тисячі підписників. Після запису про вступ до лав НГУ їх кількість напевно зросте.
Ващук пояснив, що рішення про приєднання до бригади наступу Нацгвардії "Буревій" схвилювало його рідних та близьких. Сам Владислав твердо вірить у перемогу України та хоче наблизити її самотужки.
"Я бачив "русскій мір" на власні очі й робитиму все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли настане час, то я зможу точно відповісти — що я робив під час війни", — написав Владислав Ващук.
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