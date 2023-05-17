Калинина впервые прошла в полуфинал WTA 1000 в упорном триллере

Ангелина Калинина подарила блестящую победу. Фото: Reuters/GUGLIELMO MANGIAPANE

Четвертьфинальный поединок на Itallian Open между украинкой Ангелиной Калининой и Аддад Майя из Бразилии оказался очень зрелищным. Вторая ракетка Украины подарила невероятный камбэк и вышла в полуфинал соревнований в Риме.

Украинка победила 15-ю ракетку мира в трех сетах, передают Новини.LIVE

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Ход встречи

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Ангелина Калинина (Украина) — 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6

В первой партии Калинина дважды вела с двумя брейками (4:0, 5:2). После того как перед восьмым геймом представительница Бразилии взяла медицинский тайм-аут, игра сменила вектор. В 10-м гейме при подаче на сет Ангелина имела сетбол, но не смогла его реализовать. Игра перешла на тай-брейк, где сильнее оказалась Беатрис.

3 часа и 41 минут 🙌



Неустойчивый матч по числу игроков, но это Anhelina Kalinina, которые в конце. #IBI23 pic.twitter.com/vkGheYExjC — wta (@WTA) May 16, 2023

Во второй партии Калинина также заставляла представительницу Бралилии догонять ее по геймам. Украинка выигрывала 2:0 и 4:2, но сразу же отдавала свою подачу. В 12-м гейме на приеме при счете 6:5 в свою пользу, Калинина имела 2 шанса завершить сет, но снова не смогла их реализовать.

На тай-брейке второй партии украинка проигрывала 4:5 с мини-брейком, но вовремя смогла перевернуть игру и выиграть Беатрис 8:6. В результате матч перешел в решающий третий сет.

Невероятный камбек

Начало третьей партии Ангелина провалило. Она уступала 0:3. Затем взяла свою подачу и начала суперкамбек. Калинина под ноль взяла свою подачу, сделала брейк в 8-м гейме и плюс-минус спокойно взяла следующий свой гейм — 5:3. Принять на матч получилось спокойно — украинка летала кортом и победила 6:3.

Это была четвертая встреча спортсменок. Калинина выиграла все матчи. Ангелина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии WTA 1000.

В 1/2 финала она сыграет с Вероникой Кудерметовой из страны-террористки, которая в четвертьфинале обыграла Чжэн Циньвэнь.

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