Калініна вперше пройшла у півфінал WTA 1000 у запеклому трилері

Ангеліна Калініна подарувала блискучу перемогу. Фото: Reuters/GUGLIELMO MANGIAPANE

Чвертьфінальний двобій на Itallian Open між українкою Ангеліною Калініною та Аддад Майя з Бразилії виявився дуже видовищним. Друга ракетка України подарувала неймовірний камбек та вийшла у півфінал змагань у Римі.

Українка перемогла 15 ракетку світу у трьох сетах, передають Новини.LIVE

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Хід зустрічі

Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) — Ангеліна Калініна (Україна) — 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6

У першій партії Калініна двічі вела із двома брейками (4:0, 5:2). Після того, як перед восьмим геймом представниця Бразилії взяла медичний тайм-аут, гра змінила вектор. У 10-му геймі під час подачі на сет Ангеліна мала сетбол, але не змогла його реалізувати. Гра перейшла на тай-брейк, де сильнішою виявилася Беатріс.

3 hours and 41 minutes 🙌



An incredible match by both players but it's Anhelina Kalinina who prevails in the end.#IBI23 pic.twitter.com/vkGheYExjC — wta (@WTA) May 16, 2023

У другій партії Калініна також змушувала представницю Бралилії наздоганяти її за геймами. Українка вигравала 2:0 та 4:2, але одразу ж віддавала свою подачу. У 12-му геймі на прийомі за рахунку 6:5 на свою користь, Калініна мала 2 шанси завершити сет, але знову не змогла їх реалізувати.

На тай-брейку другої партії українка програвала 4:5 з мінібрейком, але вчасно змогла перевернути гру і перемогти Беатріс 8:6. У результаті матч перейшов у вирішальний третій сет.

Неймовірний камбек

Початок третьої партії Ангеліна провалила. Вона поступалася 0:3. Далі взяла свою подачу та розпочала суперкамбек. Калініна під нуль взяла свою подачу, зробила брейк у 8-му геймі та плюс-мінус спокійно взяла наступний свій гейм — 5:3. Прийняти на матч вийшло спокійно — українка літала кортом та перемогла 6:3.

Це була четверта зустріч спортсменок. Калініна виграла усі матчі. Ангеліна вперше у кар'єрі вийшла до півфіналу турніру серії WTA 1000.

У 1/2 фіналу вона зіграє з Веронікою Кудерметовою з країни-терористки, яка у чвертьфіналі обіграла Чжен Ціньвень.

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