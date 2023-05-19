Калинина одержала трудную победу над россиянкой в полуфинале Italian Open

Ангелина Калинина отбивает мяч. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Украинская теннисистка Ангелина Калинина установила исторической достижение и пробилась в финал престижного международного турнира. Она сохраняет высокие шансы победить на Открытом чемпионате Италии по теннису в Риме.

В полуфинале украинка сломила сопротивление россиянки Кудерметовой, сообщает портал Новини.LIVE.

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Теннисистка из Украины Ангелина Калинина (номер 47 в рейтинге WTA) встретилась на грунтовом корте с россиянкой Вероникой Кудерметовой (номер 12 WTA). Для того чтобы выйти в полуфинал, Калинина обыграла другую россиянку Анну Блинкову, американок Софию Кенин и Мэдисон Киз, а также Беатрис Хаддад из Бразилии.

Калинина и Кудерметова во время матча. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Драматический матч

Ангелина Калинина потратила три сета на борьбу с соперницей, хотя могла обыграть ее в двух. Украинка была близка к тому, чтобы завершить противостояние на час раньше, но девушки обменивались брейками и заставляли своих поклонников нервничать.

В общей сложности матч продолжался почти три часа. В решающем сете украинка почти не позволяла себе совершать серьезные ошибки. Калинина во второй раз в карьере обыграла Кудерметову. Всего эти соперницы встречались на корте трижды.

В финале Ангелина Калинина сразится с победительницей пары Елена Рыбакина (Россия) — Алена Остапенко (Латвия).

Internazionali BNL d’Italia. WTA 1000. Рим, Италия. Грунт

1/2 финала

Вероника Кудерметова (Россия) — Ангелина Калинина (Украина) — 1:2 (5:7, 7:5, 2:6)

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