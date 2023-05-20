Ф’юрі хоче битися з Усиком влітку на Вемблі: британець відмовився від своїх умов

Тайсон Ф'юрі сподівається зустрітись з Усиком невдовзі. Фото: Instagram/tysonfury

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі запропонував Олександру Усику забути усі образи та відновити перемовини про їхній бій. “Циганський король” хоче провести бій влітку поточного року, а також на тих умовах, на яких хоче Усик.

Британець опублікував відповідний пост в Instagram.

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"Це Ф'юрі, король WBC у суперважкій вазі. Це повідомлення Усику і всій його команді. Я втомився від усіх цих перепалок типу "Він сказав те, вона сказала це". Чому нам просто не зробити це? Чому нам із тобою не побитися цього літа на стадіоні "Вемблі" з розподілом гонорару, на який ти вже погодився? Якщо тобі так сильно потрібен реванш, ти можеш його отримати. Мені не потрібен реванш. Мені нічого не потрібно, тому що я наріжу тебе, як сир", — каже Тайсон Ф’юрі.

Забудь про Вайлдера та Дюбуа

Британський боксер пропонує відкинути усіх інших суперників, адже вони, за його словами, "не того рівня".

"Моя пропозиція: приїжджай і зробимо бій на "Вемблі" цього літа, ти і я. Забудь про Деонтея Вайлдера, якого я нокаутував двічі. І забудь про бій із Даніелем Дюбуа, який не нашого рівня боєць. Ти вже побив Джошуа. Залишається тільки наш поєдинок за звання абсолютного чемпіона. Знаю, тобі не сподобався перший раз, тож подивімось, чи зможемо ми відновити переговори й дати фанатам хороший бій. Влаштуймо це", — сказав Ф'юрі на відео.

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