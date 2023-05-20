Калініна розповіла після матчу з росіянкою, що ракета впала біля батьків

Українка зуміла проявити характер у півфіналі. Фото: Reuters/ALEKSANDRA SZMIGIEL

Українка Ангеліна Калініна поділилася емоціями перед фіналом Italian Open. Вона розповіла, чому не тисне руку представницям країни-терористки та як її родина ледве не постраждала від ракетних обстрілів окупантів.

Також за словами Калініної, вона буде дуже щаслива випробувати новий досвід у фіналі змагань, повідомляє сайт Великий теніс України.

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"Ми не тиснемо руку, тому що вона з Росії. Немає ніякого секрету, чому я не тисну руку. Тому що взагалі-то ця країна напала на Україну. Так, я розумію, що це спорт, але політична складова тут також присутня. Тому нічого особистого, але загалом це неприйнятно", — каже українка.

Росіянка Кудерметова була у розпачі. Фото: Reuters/ALEKSANDRA SZMIGIEL

Крім того, спортсменка розповіла, що її родина виїхала з Нової Каховки після початку повномасштабного вторгнення. Але навіть перебуваючи у Києві, вони в небезпеці, як і всі українці.

"Моя родина зараз уся живе в Києві. До речі, кілька днів тому неподалік місця, де вони працюють, а вони обидва тенісні тренери, була велика-велика бомба. Неподалік цього місця, біля академії, прямо поруч із тенісними кортами. Десь за 300 метрів звідти аеропорт, і вже цього аеропорту немає. Ось так вони й живуть.

Мої бабуся/дідусь виїхали з Нової Каховки, зараз мене нічого не пов'язує з цим містом. Це та територія, яка окупована російськими солдатами. Коли почалися атаки, мої рідні змогли виїхати. Тому тепер усі в Києві. Я дуже щаслива, бо там просто неможливо було залишатися, неможливо було жити. Там стільки зброї, стільки військових просто біля їхнього будинку. Вони літні люди, які прожили там 60-65 років, їм важко було прийняти це рішення і виїхати. Ми тиснули на них, що це треба зробити. Це ненормальне життя. Коли бомба прилетіла в їхній будинок, не прямо в їхню квартиру, там кілька метрів буквально не вистачило, тоді вони прокинулися і зрозуміли, що, Господи, нам треба їхати", — розповіла Ангеліна.

Що сталося у другому сеті

Про сам півфінальний матч Калініна каже, що виграла 7-5 у першому сеті, далі, можливо, трохи втратила концентрацію. Також було багато нервів, коли подавала на матч. Це був її перший півфінал.

"Намагалася трохи вимкнути емоції, але це дуже складно зробити, коли граєш такі складні поєдинки. Іноді трапляється таке, що коли дуже сильно хочеш довести матч до перемоги, починаються проблеми. Я припустилася помилки. У третьому сеті я почувалася значно краще психологічно. Я була більш стійкою, більш зібраною. Я дуже щаслива і дуже пишаюся собою, як я змогла впоратися з ситуацією після другого сету", — зауважує тенісистка.

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