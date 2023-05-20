Калинина рассказала после матча с россиянкой, что ракета упала возле родителей

Украинка смогла проявить характер в полуфинале. Фото: Reuters/ALEKSANDRA SZMIGIEL

Украинка Ангелина Калинина поделилась эмоциями перед финалом Italian Open. Она рассказала, почему не давит руку представительницам страны-террористки и как ее семья чуть не пострадала от ракетных обстрелов окупантов.

Также по словам Калининой, она будет очень счастлива испытать новый опыт в финале соревнований, сообщает сайт Большой теннис Украины.

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"Мы не жмем руку, потому что она из России. Нет никакого секрета, почему я не жму руку. Потому что вообще-то эта страна напала на Украину. Да, я понимаю, что это спорт, но политическая составляющая здесь тоже присутствует. Поэтому ничего личного, но в общем-то это неприемлемо", — говорит украинка.

Россиянка Кудерметова была в отчаянии. Фото: Reuters/ALEKSANDRA SZMIGIEL

Кроме того, спортсменка рассказала, что ее семья уехала из Новой Каховки после начала полномасштабного вторжения. Но, даже находясь в Киеве, они в опасности, как и все украинцы.

"Моя семья сейчас вся живет в Киеве. Кстати, несколько дней назад недалеко от места, где они работают, а они оба теннисных тренера, была большая-большая бомба. Недалеко от этого места, возле академии, прямо рядом с теннисными кортами. в 300 метрах оттуда аэропорт и этого аэропорта нет, вот так они и живут.

Мои бабушка/дедушка уехали из Новой Каховки, сейчас меня ничего не связывает с этим городом. Это та территория, которая оккупирована русскими солдатами. Когда начались атаки, мои родные смогли уехать. Потому теперь все в Киеве. Я очень счастлива, потому что там просто невозможно было оставаться, невозможно было жить. Там столько оружия, столько военных прямо у их дома. Они пожилые люди, прожившие там 60-65 лет, им тяжело было принять это решение и уехать. Мы давили на них, что это нужно сделать. Это не нормальная жизнь. Когда бомба прилетела в их дом, не прямиком в их квартиру, там несколько метров буквально не хватило, тогда они проснулись и поняли, что, Господи, нам надо ехать", — рассказала Ангелина.

Что произошло во втором сете

О самом полуфинальном матче Калинина говорит, что выиграла 7-5 в первом сете, дальше, возможно, немного потеряла концентрацию. Также было много нервов, когда подавала на матч. Это был первый полуфинал.

"Пыталась немного выключить эмоции, но это очень сложно сделать, когда играешь такие сложные поединки. Иногда случается такое, что когда очень сильно хочешь довести матч до победы, начинаются проблемы. Я допустила ошибку. В третьем сете я чувствовала себя гораздо лучше психологически. Я была более устойчивой, более собранной. Я очень счастлива и очень горжусь собой, как я смогла справиться с ситуацией после второго сета", — отмечает теннисистка.

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