Ломаченко против Хейни: где в Украине бесплатно посмотреть бой

Ломаченко и Хейни на битве взглядов. Скриншот YouTube

Украинский боксер Василий Ломаченко выйдет на ринг против американца Девина Хейни. На кону в этом противостоянии окажется титул чемпиона мира в легком весе.

Украинские любители спорта смогут посмотреть поединок Хейни против Ломаченко в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

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В ночь с субботу на воскресенье, 21 мая, в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоится бой за звание чемпиона мира в легком весе между Девином Хейни и Василием Ломаченко. Для украинского боксера это будет последний шанс завоевать пояс в титульном поединке.

Перспективы соперников

Большинство экспертов считают фаворитом этого боя 24-летнего Девина Хейни. Американец по прозвищу "Мечта" в своей профессиональной карьере еще не проигрывал. Более того, он одержал 15 побед досрочно.

Украинец старше соперника на 11 лет, и это существенная разница. Скорость и резкость у Василия уже не те, что были раньше. Зато мотивация украинца на высоком уровне. Он прекрасно понимает, что поставлено на кон. Ломаченко провел 17 поединков, из которых 11 выиграл досрочно. У него два поражения.

Василий Ломаченко после битвы взглядов. Скриншот YouTube

Где смотреть бой Ломаченко — Хейни

Медиасервис Мегого отказался от трансляции этого поединка. Однако украинские любители бокса смогут посмотреть бой. Существует несколько вариантов, как это сделать.

Бой будет доступен на платных сервисах по подписке. Телеканалы ESPN и Sky Sports покажут поединок по системе PPV, однако стоимость просмотра составит порядка 60 долларов США.

Но есть и другой вариант. Top Rank покажет бой Ломаченко — Хэйни бесплатно на своем YouTube-канале. Просмотр будет доступен только жителям Украины.

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