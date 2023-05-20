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Ломаченко проти Хейні: де в Україні безкоштовно подивитися бій

20 травня 2023 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко проти Хейні: де в Україні безкоштовно подивитися бій
Ломаченко та Хейні на битві поглядів. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Василь Ломаченко вийде на ринг проти американця Девіна Хейні. На кону в цьому протистоянні опиниться титул чемпіона світу у легкій вазі.

Українські любителі спорту зможуть переглянути поєдинок Хейні проти Ломаченка у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У ніч із суботу на неділю, 21 травня, у Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand Garden відбудеться бій за звання чемпіона світу у легкій вазі між Девіном Хейні та Василем Ломаченком. Для українського боксера це буде останній шанс вибороти пояс у титульному поєдинку.

Перспективи суперників

Більшість експертів вважають фаворитом цього бою 24-річного Девіна Хейні. Американець на прізвисько "Мрія" у своїй професійній кар'єрі ще не програвав. Ба більше — він здобув 15 перемог достроково.

Українець старший за суперника на 11 років, і це суттєва різниця. Швидкість та різкість у Василя вже не ті, що були раніше. Проте мотивація українця на високому рівні. Він чудово розуміє, що поставлено на кін. Ломаченко провів 17 поєдинків, із яких 11 виграв достроково. Має дві поразки.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко після битви поглядів. Скріншот YouTube

Де дивитись бій Ломаченко — Хейні

Медіасервіс Мегого відмовився від трансляції цього поєдинку. Проте українські любителі боксу зможуть подивитися на бій. Існує кілька варіантів, як це зробити.

Бій буде доступний на платних сервісах підписки. Телеканали ESPN та Sky Sports покажуть поєдинок за системою PPV, проте вартість перегляду становитиме близько 60 доларів США.

Але є й інший варіант. Top Rank покаже бій Ломаченко — Хейні безкоштовно на своєму YouTube-каналі. Перегляд буде доступний лише мешканцям України.

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