Бій Ломаченко проти Хейні: боксери вийшли на ринг

Ломаченко чекає на суперника. Скріншот YouTube

В американському Лас-Вегасі розпочався мейн-івент боксерського вечора. В Україні настав ранок, коли Василь Ломаченко та Девін Хейні вийшли на ринг.

Спортсмени виглядали гранично зосередженими, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українець Василь Ломаченко вважався андердогом протистояння з Девіном Хейні. Молодий американський спортсмен вважається боксером наступного покоління. Він провів більше боїв, ніж Ломаченко, і досі жодного разу не програвав.

Девін Хейні виходить на ринг. Скріншот YouTube

Складний перший раунд

Боксери активно розпочали поєдинок. Василь Ломаченко пресингував суперника та намагався домінувати у рингу. Українець кілька разів зумів дістати суперника джебами. Наприкінці раунду Хейні спробував увійти до клінчу з українцем і пропустив прямий удар у голову.

Василь кілька разів затискав опонента у кутку, але теж пропустив удар ліворуч у щелепу. Українець гідно виглядав у першому раунді.

Нагадаємо, "Челсі" вирішив улітку відпустити Михайла Мудрика до іншої команди.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншому клубі.

Зважування Василя Ломаченка та Девіна Хейні завершилося скандалом. Цей бій в Україні можна буде переглянути безкоштовно.