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Бій Ломаченко проти Хейні: боксери вийшли на ринг

21 травня 2023 07:00
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бій Ломаченко проти Хейні: боксери вийшли на ринг
Ломаченко чекає на суперника. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В американському Лас-Вегасі розпочався мейн-івент боксерського вечора. В Україні настав ранок, коли Василь Ломаченко та Девін Хейні вийшли на ринг.

Спортсмени виглядали гранично зосередженими, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українець Василь Ломаченко вважався андердогом протистояння з Девіном Хейні. Молодий американський спортсмен вважається боксером наступного покоління. Він провів більше боїв, ніж Ломаченко, і досі жодного разу не програвав.

Девін Хейні
Девін Хейні виходить на ринг. Скріншот YouTube

Складний перший раунд

Боксери активно розпочали поєдинок. Василь Ломаченко пресингував суперника та намагався домінувати у рингу. Українець кілька разів зумів дістати суперника джебами. Наприкінці раунду Хейні спробував увійти до клінчу з українцем і пропустив прямий удар у голову.

Василь кілька разів затискав опонента у кутку, але теж пропустив удар ліворуч у щелепу. Українець гідно виглядав у першому раунді.

Нагадаємо, "Челсі" вирішив улітку відпустити Михайла Мудрика до іншої команди.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншому клубі.

Зважування Василя Ломаченка та Девіна Хейні завершилося скандалом. Цей бій в Україні можна буде переглянути безкоштовно.

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