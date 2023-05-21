Судьи украли победу у Ломаченко: что сказал Хейни

Девин Хейни после боя. Скриншот YouTube

Боксер Девин Хейни отдал дань уважения украинцу Василию Ломаченко после победы в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Американец признал, что это был самый сложный поединок в его карьере.

Хейни сохранил чемпионские титулы благодаря решению судей, напоминает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Василий Ломаченко провел хороший бой и в финальных раундах прижал соперника к канатам. Девин Хейни пропустил несколько ударов в корпус и в голову, но сумел устоять на ногах.

Девин Хейни в углу ринга. Скриншот YouTube

Сложный соперник

Вердикт судей оказался единогласным. Они присудили победу по очкам американскому боксеру: 116:112, 115:113, 115:113. После объявления об этом решении на лице Хейни возникло облегчение.

"Ломаченко показал себя исключительным бойцом. Любые комплименты в его адрес не станут преувеличением. Это мой самый сложный соперника в карьере, причем с большим отрывом. Украинец включился в борьбу в поздних раундах, мне было очень сложно под его напором", — заявил Девин Хейни.

Похвала в адрес Ломаченко

Молодой американец не только провел вторую успешную защиту титулов, но и установил новый рекорд по боям без поражений. И все же после боя он говорил не только об этом, но и о своем противнике.

"Ломаченко сделал этот поединок неповторимым. Сегодня я победил будущего члена Зала славы. Благодаря этому я навсегда войду в историю", — рассказал Девин Хейни.

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга.

После боя с Девином Хейни украинец Василий Ломаченко заявил, что ожидал большего от соперника.