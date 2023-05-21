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Судьи украли победу у Ломаченко: что сказал Хейни

21 мая 2023 09:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судьи украли победу у Ломаченко: что сказал Хейни
Девин Хейни после боя. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Боксер Девин Хейни отдал дань уважения украинцу Василию Ломаченко после победы в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Американец признал, что это был самый сложный поединок в его карьере. 

Хейни сохранил чемпионские титулы благодаря решению судей, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Василий Ломаченко провел хороший бой и в финальных раундах прижал соперника к канатам. Девин Хейни пропустил несколько ударов в корпус и в голову, но сумел устоять на ногах. 

Девин Хейни
Девин Хейни в углу ринга. Скриншот YouTube

Сложный соперник 

Вердикт судей оказался единогласным. Они присудили победу по очкам американскому боксеру: 116:112, 115:113, 115:113. После объявления об этом решении на лице Хейни возникло облегчение. 

"Ломаченко показал себя исключительным бойцом. Любые комплименты в его адрес не станут преувеличением. Это мой самый сложный соперника в карьере, причем с большим отрывом. Украинец включился в борьбу в поздних раундах, мне было очень сложно под его напором", — заявил Девин Хейни. 

Похвала в адрес Ломаченко

Молодой американец не только провел вторую успешную защиту титулов, но и установил новый рекорд по боям без поражений. И все же после боя он говорил не только об этом, но и о своем противнике. 

"Ломаченко сделал этот поединок неповторимым. Сегодня я победил будущего члена Зала славы. Благодаря этому я навсегда войду в историю", — рассказал Девин Хейни. 

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга. 

После боя с Девином Хейни украинец Василий Ломаченко заявил, что ожидал большего от соперника. 

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