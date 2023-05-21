"Думал, он будет лучше": Ломаченко оскорбил Хейни после боя

Василий Ломаченко услышал вердикт судей. Скриншот YouTube

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал результат боя против Девина Хейни. Судьи присудили победу по очкам американскому спортсмену.

Ломаченко потерпел третье поражение в карьере, напоминает портал Новини.LIVE.

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На вечере бокса в Лас-Вегасе (США) состоялся мейн-ивент. Василий Ломаченко сразился с Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.

Девин Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Для американца это была вторая защита чемпионских титулов. Хейни боролся на равных большую часть поединка против Ломаченко, однако в трех последних раундах только чудом устоял на ногах после серии атак украинского боксера.

"Прежде всего, спасибо моему Богу, Иисусу Христу. Во-вторых, спасибо моей команде, моей семье, зрителям. Я не хочу говорить о судейском решении, все люди видели, что произошло сегодня", — рассказал Василий Ломаченко.

Высказывание про Хейни

Украинец хотел, чтобы зрители увидели, что он находится в хорошей форме и готов продолжать карьеру. Ломаченко отказался комментировать судейское решение и заявил, что ему некомфортно это делать.

"Хейни? До боя я думал, что он будет лучше, но сейчас... Он хороший боец, но он не уровень P4P", — такую характеристику Ломаченко дал своему сопернику.

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга.