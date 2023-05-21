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"Думал, он будет лучше": Ломаченко оскорбил Хейни после боя

21 мая 2023 08:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Думал, он будет лучше": Ломаченко оскорбил Хейни после боя
Василий Ломаченко услышал вердикт судей. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал результат боя против Девина Хейни. Судьи присудили победу по очкам американскому спортсмену. 

Ломаченко потерпел третье поражение в карьере, напоминает портал Новини.LIVE. 

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На вечере бокса в Лас-Вегасе (США) состоялся мейн-ивент. Василий Ломаченко сразился с Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. 

Девин Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Для американца это была вторая защита чемпионских титулов. Хейни боролся на равных большую часть поединка против Ломаченко, однако в трех последних раундах только чудом устоял на ногах после серии атак украинского боксера. 

"Прежде всего, спасибо моему Богу, Иисусу Христу. Во-вторых, спасибо моей команде, моей семье, зрителям. Я не хочу говорить о судейском решении, все люди видели, что произошло сегодня", — рассказал Василий Ломаченко.

Высказывание про Хейни

Украинец хотел, чтобы зрители увидели, что он находится в хорошей форме и готов продолжать карьеру. Ломаченко отказался комментировать судейское решение и заявил, что ему некомфортно это делать. 

"Хейни? До боя я думал, что он будет лучше, но сейчас... Он хороший боец, но он не уровень P4P", — такую характеристику Ломаченко дал своему сопернику. 

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга. 

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