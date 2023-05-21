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"Думав, він буде кращим": Ломаченко образив Хейні після бою

21 травня 2023 08:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Думав, він буде кращим": Ломаченко образив Хейні після бою
Василь Ломаченко почув вердикт суддів. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Василь Ломаченко прокоментував результат бою проти Девіна Хейні. Судді присудили перемогу за очками американському спортсмену.

Ломаченко зазнав третьої поразки в кар'єрі, нагадує портал Новини.LIVE.

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На вечорі боксу у Лас-Вегасі (США) відбувся мейн-івент. Василь Ломаченко бився з Девіном Хейні за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі.

Девін Хейні переміг одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113). Для американця це був другий захист чемпіонських титулів. Хейні боровся на рівних більшу частину поєдинку проти Ломаченка, однак у трьох останніх раундах лише дивом встояв на ногах після серії атак українського боксера.

"Передусім, дякую моєму Богу, Ісусу Христу. По-друге, дякую моїй команді, моїй сім'ї, глядачам. Я не хочу говорити про суддівське рішення, всі люди бачили, що сталося сьогодні", — розповів Василь Ломаченко.

Висловлювання про Хейні

Українець хотів, щоб глядачі побачили, що він у хорошій формі та готовий продовжувати кар'єру. Ломаченко відмовився коментувати суддівське рішення та заявив, що йому некомфортно це робити.

"Хейні? До бою я думав, що він буде кращим, але зараз... Він хороший боєць, але він не рівень P4P", — таку характеристику Ломаченко дав своєму супернику.

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.

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