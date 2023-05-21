"Думав, він буде кращим": Ломаченко образив Хейні після бою

Василь Ломаченко почув вердикт суддів. Скріншот YouTube

Український боксер Василь Ломаченко прокоментував результат бою проти Девіна Хейні. Судді присудили перемогу за очками американському спортсмену.

Ломаченко зазнав третьої поразки в кар'єрі, нагадує портал Новини.LIVE.

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На вечорі боксу у Лас-Вегасі (США) відбувся мейн-івент. Василь Ломаченко бився з Девіном Хейні за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі.

Девін Хейні переміг одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113). Для американця це був другий захист чемпіонських титулів. Хейні боровся на рівних більшу частину поєдинку проти Ломаченка, однак у трьох останніх раундах лише дивом встояв на ногах після серії атак українського боксера.

"Передусім, дякую моєму Богу, Ісусу Христу. По-друге, дякую моїй команді, моїй сім'ї, глядачам. Я не хочу говорити про суддівське рішення, всі люди бачили, що сталося сьогодні", — розповів Василь Ломаченко.

Висловлювання про Хейні

Українець хотів, щоб глядачі побачили, що він у хорошій формі та готовий продовжувати кар'єру. Ломаченко відмовився коментувати суддівське рішення та заявив, що йому некомфортно це робити.

"Хейні? До бою я думав, що він буде кращим, але зараз... Він хороший боєць, але він не рівень P4P", — таку характеристику Ломаченко дав своєму супернику.

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.