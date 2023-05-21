Бой Ломаченко против Хейни — кто победил

Ломаченко против Хейни на ринге. Скриншот YouTube

Завершился главный боксерский бой мая в американском Лас-Вегасе. Василий Ломаченко провел феноменальный поединок.

Украинец доминировал в последних раундах боя, сообщает портал Новини.LIVE.

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Оба боксера продемонстрировали динамичное, интересное противостояние. Василий Ломаченко достойно сражался с более молодым соперником и неоднократно проводил комбинации, которые достигали цели.

Ломаченко и Хейни на ринге. Скриншот YouTube

Решение судей

Три последних раунда остались за Василием Ломаченко. Несмотря на усталость украинец раз за разом оттеснял противника к канатам и наносил удар за ударом в голову и корпус американцу.

Девин Хейни выглядел шокированным, а иногда и дезориентированным. Концовку этого поединка он провалил. Эксперты считали, что украинец в этом поединке достоин как минимум ничьей. Однако арбитры рассудили иначе: 116–112, 115–113, 115–113 в пользу Девина Хейни. Удивительно и несправедливое решение.

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга.