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Ломаченко доминировал над Хейни: кому отдали победу судьи

21 мая 2023 07:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бой Ломаченко против Хейни — кто победил
Ломаченко против Хейни на ринге. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Завершился главный боксерский бой мая в американском Лас-Вегасе. Василий Ломаченко провел феноменальный поединок. 

Украинец доминировал в последних раундах боя, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Оба боксера продемонстрировали динамичное, интересное противостояние. Василий Ломаченко достойно сражался с более молодым соперником и неоднократно проводил комбинации, которые достигали цели. 

Ломаченко и Хейни
Ломаченко и Хейни на ринге. Скриншот YouTube

Решение судей 

Три последних раунда остались за Василием Ломаченко. Несмотря на усталость украинец раз за разом оттеснял противника к канатам и наносил удар за ударом в голову и корпус американцу. 

Девин Хейни выглядел шокированным, а иногда и дезориентированным. Концовку этого поединка он провалил. Эксперты считали, что украинец в этом поединке достоин как минимум ничьей. Однако арбитры рассудили иначе: 116–112, 115–113, 115–113 в пользу Девина Хейни. Удивительно и несправедливое решение. 

Напомним, в пятом раунде боя против Девина Хейни украинец Василий Ломаченко упал на пол ринга. 

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