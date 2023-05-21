Бій Ломаченко проти Хейні — хто переміг

Ломаченко домінував над Хейні: кому віддали перемогу судді
Завершився головний боксерський бій травня в Лас-Вегасі. Василь Ломаченко провів феноменальний поєдинок.
Українець домінував у останніх раундах бою, повідомляє портал Новини.LIVE.
Обидва боксери продемонстрували динамічне, цікаве протистояння. Василь Ломаченко гідно бився з молодшим суперником і неодноразово проводив комбінації, які досягали мети.
Рішення суддів
Три останні раунди залишилися за Василем Ломаченком. Попри втому українець щоразу відтісняв супротивника до канатів і завдав удару за ударом у голову і корпус американцю.
Девін Хейні виглядав шокованим, а іноді дезорієнтованим. Кінець цього поєдинку він провалив. Експерти вважали, що українець у цьому поєдинку гідний як мінімум нічиєї. Проте арбітри розсудили інакше: 116–112, 115–113, 115–113 на користь Девіна Хейні. Дивне та несправедливе рішення.
Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.