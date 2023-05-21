Бій Ломаченко проти Хейні — хто переміг

Ломаченко проти Хейні на рингу Скріншот YouTube

Завершився головний боксерський бій травня в Лас-Вегасі. Василь Ломаченко провів феноменальний поєдинок.

Українець домінував у останніх раундах бою, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидва боксери продемонстрували динамічне, цікаве протистояння. Василь Ломаченко гідно бився з молодшим суперником і неодноразово проводив комбінації, які досягали мети.

Ломаченко та Хейні на рингу. Скріншот YouTube

Рішення суддів

Три останні раунди залишилися за Василем Ломаченком. Попри втому українець щоразу відтісняв супротивника до канатів і завдав удару за ударом у голову і корпус американцю.

Девін Хейні виглядав шокованим, а іноді дезорієнтованим. Кінець цього поєдинку він провалив. Експерти вважали, що українець у цьому поєдинку гідний як мінімум нічиєї. Проте арбітри розсудили інакше: 116–112, 115–113, 115–113 на користь Девіна Хейні. Дивне та несправедливе рішення.

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.