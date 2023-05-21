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Ломаченко домінував над Хейні: кому віддали перемогу судді

21 травня 2023 07:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бій Ломаченко проти Хейні — хто переміг
Ломаченко проти Хейні на рингу Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Завершився головний боксерський бій травня в Лас-Вегасі. Василь Ломаченко провів феноменальний поєдинок.

Українець домінував у останніх раундах бою, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидва боксери продемонстрували динамічне, цікаве протистояння. Василь Ломаченко гідно бився з молодшим суперником і неодноразово проводив комбінації, які досягали мети.

Ломаченко та Хейні
Ломаченко та Хейні на рингу. Скріншот YouTube

Рішення суддів

Три останні раунди залишилися за Василем Ломаченком. Попри втому українець щоразу відтісняв супротивника до канатів і завдав удару за ударом у голову і корпус американцю.

Девін Хейні виглядав шокованим, а іноді дезорієнтованим. Кінець цього поєдинку він провалив. Експерти вважали, що українець у цьому поєдинку гідний як мінімум нічиєї. Проте арбітри розсудили інакше: 116–112, 115–113, 115–113 на користь Девіна Хейні. Дивне та несправедливе рішення.

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою проти Девіна Хейні українець Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.

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